Le lent suicide d’Hollywood

À mon sens, ce manque de créativité observé à Hollywood, symbolisé par la prédominance des suites, remakes et adaptations, évoque le déclin des westerns dans le cinéma américain. De la même manière que la saturation du marché des westerns dans les années 50 et 60 a fini par lasser le public en raison de la répétition des mêmes schémas narratifs, la tendance actuelle à privilégier les productions sûres au détriment de l'innovation risque d'aliéner un auditoire en quête de nouveauté et d'originalité. En somme, les deux phénomènes illustrent les défis auxquels l'industrie cinématographique est confrontée lorsqu'elle privilégie la sécurité commerciale au détriment de la créativité artistique, ce qui peut conduire à un désintérêt progressif de la part du public.

Le déclin du genre western est également lié aux stéréotypes raciaux et sexistes persistants, qui ont aliéné une partie du public moderne. Les représentations simplistes des Amérindiens comme des ennemis à abattre, l’effacement historique des Afro-Américains et des femmes comme des figures passives, ont rendu le genre moins attrayant pour un public diversifié et exigeant, en quête de récits plus inclusifs et nuancés. Cette stagnation dans la représentation des minorités et des genres a contribué à l'érosion de l'intérêt pour le western. Enfin, les films de western ont été concurrencés au cinéma par les polars, le cinéma d'action, et les blockbusters de science-fiction. À la télévision, les séries policières et les drames modernes ont gagné en popularité, tandis que les westerns crépusculaires et les spaghetti westerns italiens ont transformé la perception du genre.

Faut-il s'attendre à un déclin des franchises les plus populaires à l'heure actuelle, comme cela a pu être le cas pour d'autres genres par le passé ?

Le déclin des films de super-héros semble emprunter la même voie que celui des westerns. Après une période faste jusqu'au milieu des années 2010, marquée par des succès retentissants comme "Avengers", "Wonder Woman" ou "Black Panther", une certaine lassitude semble s'être installée chez les spectateurs. Cette "fatigue des super-héros", évoquée depuis le début des années 2010, pourrait être attribuée à une saturation du marché, avec une moyenne de trois films de super-héros par an depuis un quart de siècle, sans compter les séries dérivées. Comme le western dans les années 1950, avec sa surproduction jusqu'à 54 films en 1958, cette prolifération a fini par conduire à un désintérêt du public. Pour prévenir un déclin irréversible, Disney a récemment annoncé qu'il ralentirait la cadence des productions de la franchise Marvel. Le PDG de la société, Bob Iger, a déclaré le 7 mai 2024 que le nombre de films prévus se limiterait désormais à deux ou trois par an pour le cinéma.

Kevin Feige, à la tête du Marvel Cinematic Universe (MCU), reste confiant malgré les préoccupations concernant une éventuelle saturation du marché des films de super-héros. Dans une récente intervention, il a souligné la richesse et la diversité des histoires disponibles dans les comics Marvel, comparant la situation à celle des adaptations cinématographiques de romans classiques. De son côté, James Gunn, président de DC Studios et réalisateur de la trilogie "Guardians of the Galaxy", évoque la fatigue des super-héros, insistant sur l'importance d'un ancrage émotionnel solide, pour éviter que les films ne se réduisent à de simples spectacles d'effets spéciaux. Cette approche guide sa vision pour les futures productions de DC Studios, mettant l'accent sur la narration et les personnages avant le divertissement et les scènes d'action.

Plusieurs genres cinématographiques ont connu des périodes de déclin au fil des décennies. Par exemple, le film noir, avec ses intrigues criminelles sombres, a vu sa popularité diminuer après les années 1950. De même, les films de guerre ont été moins présents après la Seconde guerre mondiale malgré quelques succès sporadiques. Les comédies musicales, qui étaient autrefois très populaires, ont également vu leur attractivité diminuer progressivement. De plus, les films d'espionnage ont connu une baisse de popularité après la guerre froide, bien qu'il y ait eu des tentatives de revitalisation avec des franchises comme Jason Bourne. Enfin, bien que les films d'horreur aient toujours eu un public fidèle, ils ont également connu des périodes de déclin, notamment dans les années 1980. Ces exemples illustrent la nature cyclique des tendances cinématographiques, où les genres montent et descendent en popularité au fil du temps.