Le Kremlin investit sur les technologies de reconnaissance biométriques pour mieux contrôler la population russe

Un garde-frontière ukrainien scanne les empreintes digitales d'une citoyenne russe traversant la frontière russo-ukrainienne, près de Kharkiv.

La rédaction de Riddle Russia réunit une communauté diversifiée d'experts et vise à fournir une analyse indépendante et équilibrée sur la Russie.

Fin 2022, la Russie avait adopté une nouvelle loi réglementant les règles de collecte, de stockage et d'utilisation des données biométriques, c'est-à-dire des informations biologiques et physiologiques uniques sur une personne qui permettent une identification sans ambiguïté. Cela inclut les empreintes digitales, les images du visage et de l'iris, les échantillons de voix et le motif des veines sur la paume et les doigts. Jusqu'à présent, environ 70 millions de Russes, soit environ la moitié de la population, ont soumis leurs informations biométriques à diverses organisations et institutions, principalement des banques. Les autorités affirment que la nouvelle loi vise à protéger ces données et à mettre fin à « l'anarchie biométrique » dans le pays. Cependant, en réalité, la loi établit le monopole de l'État sur l'utilisation de la biométrie et donne au FSB et aux autres agences de sécurité un accès gratuit aux données biométriques. Il convient de noter que ce sont ces mêmes agences qui se sont avérées à plusieurs reprises utiliser la nouvelle technologie pour la répression politique.

Un mois après la signature de la loi, il s'est avéré que les autorités russes avaient déjà prévu plusieurs projets pour contrôler les citoyens à l'aide de la biométrie. Ils ont l'intention d'installer des caméras de reconnaissance faciale à la frontière de l'État, de mettre en place un système qui recherchera les visages des militants de l'opposition dans des vidéos en ligne et d'utiliser la technologie de reconnaissance faciale sur les caméras de surveillance à Moscou pour trouver les conscrits qui échappent aux bureaux d'enregistrement et d'enrôlement militaires. . Dans ce contexte, la société russe, déjà terrifiée par une répression politique sans précédent dans l'histoire de la Russie moderne, s'exprime de plus en plus sur les dangers d'une surveillance totale exercée par le «Big Brother». Les détracteurs de la loi sur la biométrie, y compris — de manière tout à fait inattendue, — certains députés, ont qualifié le système de surveillance de «camp de concentration numérique» ou de «goulag numérique».

Les algorithmes russes en tête des classements mondiaux

La biométrie est l'un des rares types de technologies dans lesquelles la Russie a réalisé une percée visible ces dernières années. Au moins une douzaine de grandes entreprises biométriques opèrent aujourd'hui sur le marché russe, et les algorithmes de la moitié d'entre elles ont figuré régulièrement dans les premiers rangs des compétitions biométriques mondiales au cours des huit dernières années, en particulier la notation de la technologie biométrique délivrée par le National Institute of Standards and Technology (NIST) du Département américain du commerce. Les technologies conçues par ces entreprises peuvent reconnaître les visages et les voix des personnes, détecter leurs silhouettes dans une foule et reconnaître leurs actions, capturer et vérifier les empreintes digitales, ainsi que détecter et lire les couleurs, les modèles et les plaques d'immatriculation des voitures en circulation.

L'État n'a pas pu s'empêcher de remarquer une telle percée - cela explique pourquoi au cours des cinq dernières années, les agences gouvernementales ont racheté toutes les principales sociétés biométriques de Russie. Le NtechLab, l'entreprise russe la plus performante dans le domaine de la biométrie, est désormais détenue conjointement par deux entreprises publiques : Rostec Industrial Conglomerate Corporation et Russian Direct Investment Fund. Aujourd'hui, NtechLab est le maître d'œuvre du gouvernement pour ses projets liés à l'identification des citoyens. La Sberbank a d'abord acquis une participation importante dans VisionLabs, puis son exemple a été suivi par l'AFK Sistema de l'oligarque Vladimir Evtushenkov. VisionLabs est désormais le principal contractant travaillant sur le projet FacePay commandé par le bureau du maire de Moscou. Le projet permettra aux passagers de payer leur ticket de métro grâce au système de reconnaissance faciale. Gazprombank a été le premier propriétaire principal du Speech Technology Center, spécialisé dans la reconnaissance vocale, et plus tard, ce rôle a été repris par Sberbank. Le fonds de capital-risque de l'Initiative technologique nationale a investi dans 3Divi, un projet créé en 2014 sur instruction personnelle de Vladimir Poutine pour développer la technologie dans le pays.

Le grand intérêt pour la biométrie en Russie remonte à la fin 2015, lorsqu'un algorithme développé par une obscure startup nationale NtechLab s'est soudainement retrouvé en tête du championnat mondial de reconnaissance faciale The MegaFace Benchmark organisé par l'Université de Washington, dépassant par certains paramètres même l'algorithme FaceNet conçu par Google. Jusqu'à ce moment, l'utilisation de la biométrie en Russie était principalement limitée à la dactyloscopie, qui était principalement utilisée dans les systèmes de médecine légale, de contrôle des frontières et de contrôle d'accès dans les installations fermées.

Quelques mois après leur triomphe au concours, NtechLab a lancé un service public appelé Findface afin de démontrer ses capacités au public. C'était une idée bien intentionnée. Ses créateurs l'ont présenté comme une sorte de service de rencontre, qui permet de télécharger une photographie de n'importe quelle personne sur le portail (par exemple, une photo prise dans le métro) et de retrouver ensuite le profil de cette personne et toutes les données personnelles accessibles au public dans le réseau social le plus populaire de Russie, Vkontakte (VK), afin de rencontrer finalement la charmante inconnue.

Cependant, Findface a immédiatement démontré les abus qui peuvent résulter d'une attitude négligente envers la biométrie. Les utilisateurs du populaire forum russe anonyme 2ch ont lancé une campagne utilisant Findface pour « démasquer » ou identifier les actrices porno : ils ont utilisé Findface pour trouver leurs comptes sur VKontakte, ont envoyé des messages insultants dans leurs boîtes de réception et ont envoyé des vidéos pornographiques mettant en scène ces actrices à tout le monde sur le compte de cette personne. Liste d'amis.

En conséquence, les internautes russes ont commencé à utiliser Findface en masse pour la désanonymisation, le harcèlement et la surveillance. Ses fondateurs ont fermé le service deux ans après son lancement, alors que Findface commençait à menacer sérieusement la réputation de NtechLab, qui était alors devenu un acteur majeur sur le marché de la biométrie, grâce aux investissements de la Fondation ImpulseVC de Roman Abramovich et du Russe holding de défense Rostekh. NtechLab est actuellement le partenaire clé des autorités russes dans le domaine de la technologie biométrique. Sa technologie de reconnaissance faciale est utilisée dans les caméras de vidéosurveillance dans toute la ville de Moscou et dans le métro de Moscou : le programme suit les mouvements des personnes, identifie les visages dans le flux vidéo et compare les résultats de la recherche avec les bases de données du ministère de l'Intérieur, ce qui lui permet de trouver les personnes recherchées.

Les principaux actionnaires de la société sont aujourd'hui les entités de Rostec, le Fonds russe d'investissement direct (RDIF) et le fonds de l'homme d'affaires Ruben Vardanian. Les fondateurs de NtechLab, Alexander Kabakov et Artem Kukharenko, qui étaient auparavant assez satisfaits de leur coopération avec les autorités russes, ont quitté l'entreprise après le début de l'invasion à part entière de l'Ukraine, invoquant des désaccords avec sa haute direction et ses investisseurs.

Le succès de NtechLab, qui a créé ce qui, selon les normes mondiales, équivalait à un algorithme avancé, n'était clairement pas un accident. Au milieu des années 2010, le marché russe a connu un véritable essor des projets réussis dans le domaine de la biométrie. Pendant plusieurs années consécutives, des entreprises nationales, telles que VisionLabs, Vocord, 3Divi et le Speech Technology Center (SRT), ainsi que NtechLab, ont été dans les meilleures notes des technologies biométriques conçues par le NIST. Au cœur de leur succès se trouve la tradition de l'enseignement des mathématiques, qui est toujours forte en Russie et lui permet de produire de nombreux développeurs et mathématiciens de premier ordre. De plus, la biométrie elle-même devenait une technologie très «à la mode» dans le monde : en Occident, elle commençait à être activement utilisée dans l'électronique grand public, le secteur financier et le commerce de détail.

Création d'un système biométrique unifié

Selon le ministère du Développement numérique de Russie, fin 2022, les données biométriques provenaient de 70 millions de Russes, soit la moitié de la population du pays. Cela a été fait principalement par les grandes banques russes : les banques ont été les premières en Russie à prêter attention au marché croissant de la biométrie et au succès des développeurs nationaux d'algorithmes de mrecognition.

La pionnière parmi les banques a été la Sberbank, propriété de l'État, dont la clientèle dépasse actuellement les 100 millions de personnes. La Sberbank a annoncé l'introduction généralisée de la biométrie en mai 2016. Les employés des succursales bancaires ont commencé à collecter des échantillons de voix et des photos de visage de leurs clients, promettant d'ouvrir des comptes, d'accorder des prêts ou de vérifier les transferts électroniques à distance à l'avenir. La Sberbank a été suivie par d'autres établissements de crédit du pays, et du coup, la biométrie est progressivement devenue très « à la mode » auprès des institutions financières.

C'est alors que le régulateur étatique du secteur financier, la Banque centrale, entre dans la course. Début 2017, elle a annoncé la création du système biométrique unifié (UBS) - une base de données pour le stockage centralisé des échantillons vocaux et des images faciales des clients des banques. Selon le concept, toute personne qui soumettrait ses informations biométriques à l'une des banques pourrait ouvrir un compte à distance et recevoir des services dans toutes les autres institutions financières connectées au système. La Banque centrale a rendu obligatoire pour tous les établissements de crédit du pays la connexion de leurs succursales à l'UBS d'ici fin 2021.

Les banques n'ont eu d'autre choix que de se conformer. En conséquence, toutes les grandes institutions financières du pays ont commencé à se procurer et à accumuler massivement des échantillons de voix et des images faciales de citoyens privés. La position officielle de l'État stipulait que la collecte de données biométriques était volontaire, mais dans la pratique, la collecte de ces données s'accompagnait d'un marketing agressif et d'« excès de zèle occasionnels ». De temps en temps, des rapports faisaient état de clients qui se rendaient dans certaines succursales de banques et se voyaient refuser des services ou ne recevaient pas de cartes bancaires à moins qu'ils n'aient accepté de fournir des données biométriques.

Fin 2022, les plus grandes banques du pays avaient collecté les données biométriques de la moitié de la population du pays, mais il s'est avéré que plus de 90% de ces données étaient accumulées non pas dans l'UBS, mais dans les propres bases de données des banques. Les raisons en étaient multiples, à la fois juridiques et techniques. Le principal facteur expliquant le refus des banques de partager les données accumulées avec l'USB était un vide juridique : la loi obligeait les banques à adhérer à l'UBS, mais ne les obligeait pas à y transférer leurs données. Considérant que pour chaque demande de l'UBS, la banque doit payer 200 roubles (2,30 euros), les institutions financières ont décidé qu'il était plus rentable à long terme de créer leurs propres bases de données biométriques.

Le Kremlin, cependant, n'était pas satisfait de cette évolution.

La biométrie sous contrôle du FSB

En décembre 2022, Vladimir Poutine a signé une nouvelle loi sur la biométrie postulant que les données biométriques des Russes ne devaient désormais être stockées qu'au sein de l'UBS. Le stockage et le traitement des données biométriques en dehors de ce système sont désormais interdits : toutes les banques et autres sociétés commerciales devront transférer toutes les données biométriques à l'UBS et purger ces données sur leurs propres serveurs.

Une nuance importante de cette loi est qu'elle accorde le contrôle total de l'UBS au Service fédéral de sécurité (FSB). Le FSB sera chargé de fixer les conditions et paramètres de fonctionnement clés de l'UBS. Par exemple, il décidera quelle agence sera l'opérateur du système, comment les données biométriques doivent être soumises via les smartphones et comment «contrôler le respect des mesures organisationnelles et techniques pour assurer la sécurité des données biométriques». Le FSB et d'autres agences de sécurité auront un mandat puissant lui permettant d'obtenir les données biométriques de toute personne auprès de l'UBS si elles le souhaitent.

La nouvelle loi stipule clairement que l'opérateur UBS doit fournir des données biométriques au FSB et au ministère de l'Intérieur, si ces services soumettent une demande valable. Il est évident que la consolidation de toutes les données biométriques dans une seule base de données contrôlée et gérée par l'État facilitera grandement l'accès à celles-ci pour les forces de l'ordre.

L'absence de mécanismes démocratiques de contrôle de l'utilisation d'informations aussi sensibles a déjà ouvert un vaste espace d'abus par les appareils d'État. La Russie est l'un des leaders mondiaux dans l'utilisation de caméras de vidéosurveillance. A Moscou, les caméras de surveillance équipées de systèmes de reconnaissance faciale sont utilisées en masse dans les rues et dans le métro, un système qui a déjà permis aux forces de sécurité de traquer les militants et les manifestants. Ainsi, après le début de la mobilisation en Russie en septembre 2022, la police a utilisé des systèmes de reconnaissance faciale CCTV dans le métro pour suivre les citoyens qui avaient déjà participé à des manifestations et les détenir. Maintenant, l'État est allé encore plus loin et prévoit d'utiliser des caméras pour identifier les conscrits potentiels dans les rues de Moscou qui évitent de se rendre au bureau d'enregistrement militaire.

Parmi les habitants des grandes villes russes, une telle utilisation de la biométrie a déjà suscité le mécontentement. En 2019, la militante des droits humains Alyona Popova a poursuivi la mairie de Moscou, soulignant que les autorités traitaient les données biométriques des citoyens en violation de la loi sur la protection des données personnelles et de la Constitution. Un an plus tard, elle et son collègue Vladimir Milov ont déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, se plaignant de l'utilisation par les autorités de la technologie de reconnaissance faciale lors des manifestations qui ont suivi les élections de septembre 2019 à la Douma de Moscou.

La nouvelle loi sur la biométrie a provoqué encore plus de mécontentement dans la société, même dans les milieux pro-gouvernementaux. La loi a déclenché des manifestations locales dans certaines régions, ce qui est rare dans la Russie moderne, car dans le contexte de la guerre contre l'Ukraine, les forces de l'ordre ont réprimé tout rassemblement de protestation dans le pays. Des représentants de l'Église orthodoxe russe, dirigés par le patriarche Kirill, qui s'abstient généralement de critiquer les politiques proposées par le gouvernement actuel, se sont également prononcés contre la loi. Le patriarche a déclaré que l'église défend le droit fondamental des citoyens de refuser l'identification biométrique et a demandé de ne pas discriminer les personnes qui ont fait un tel choix. Cependant, ce sont les députés représentant le Parti communiste à la Douma qui ont formulé les critiques les plus virulentes, qualifiant la nouvelle loi sur la biométrie d'« antinationale » et avertissant qu'un « camp de concentration numérique » est en train de se construire dans le pays.

Les autorités russes se préparent maintenant à installer des systèmes de reconnaissance faciale CCTV aux frontières terrestres. Le problème du franchissement illégal des frontières nationales est très aigu en Russie. Au cours de l'année écoulée, plusieurs militants de l'opposition et personnes poursuivies pour des motifs politiques ont quitté le pays illégalement.

Un autre aspect important de ce projet est l'introduction de ce qui équivaut essentiellement à la collecte obligatoire de données biométriques personnelles de tous les citoyens traversant la frontière russe. Vous ne pourrez tout simplement pas traverser la frontière et quitter le pays à moins de soumettre votre empreinte biométrique.

Les autorités envisagent également de faire largement usage de la biométrie sur Internet. L'agence fédérale de censure Roskomnadzor a récemment lancé Oculus, un système basé sur l'intelligence artificielle qui recherchera en ligne des photos et des vidéos d'insultes contre les autorités, ainsi que reconnaîtra les visages des militants de l'opposition.

La technologie comme outil de répression

La biométrie est une autre technologie qui se transforme en arme de répression politique lorsqu'elle est utilisée par le régime russe. La situation est aggravée par le fait qu'en raison de la guerre en Ukraine, le régime de Poutine a commencé à exercer une nouvelle pression sur ceux qui ne sont pas d'accord avec ses politiques, et la biométrie pourrait être d'une grande aide dans leurs efforts pour suivre et poursuivre les citoyens dissidents. .

La Russie s'oriente désormais systématiquement vers l'introduction du contrôle biométrique dans tous les lieux publics des grandes villes, dans les infrastructures importantes et sur Internet. En réponse, un segment actif de la population dénonce de plus en plus les dangers d'une surveillance étatique totale de la population, qui viole les droits des gens ordinaires à la vie privée et à la confidentialité et contredit la Constitution.

Une autre raison de spéculer sur la surveillance est le fait que la diffusion active de la biométrie dans le pays est présentée dans le cadre du projet d'État « Profil numérique du citoyen », qui vise à regrouper toutes les informations disponibles sur les citoyens dans une seule base de données. Certains membres du Conseil des droits de l'homme s'opposent à cette initiative, notant que son concept est similaire au système de notation sociale testé dans certaines provinces chinoises et conduit à la discrimination et à l'abus des citoyens.

Un autre sujet de préoccupation publique lié à la collecte à grande échelle de données biométriques dans un système étatique unique est la vulnérabilité de ces bases de données en Russie aux fuites et aux piratages. Diverses données personnelles de citoyens russes sont librement échangées sur le darknet. C'est grâce à cela, par exemple, qu'il y a quelques années, des journalistes d'investigation ont réussi à rendre publics les vrais noms et documents des officiers du GRU qui ont tenté d'empoisonner Sergei Skripal au Royaume-Uni. Le politicien Alexei Navalny a également réussi à trouver les noms de ses empoisonneurs du FSB sur le darknet. Étant donné que même les données des employés des services spéciaux ne sont pas à l'abri des fuites, la protection sérieuse des informations sur les citoyens ordinaires est hors de question. La fuite d'informations biométriques peut créer une énorme vague de fraude dans le pays, compte tenu du fait que les banques et les services de l'État se tournent de plus en plus vers l'identification biométrique dans leur fonctionnement lorsqu'ils fournissent des services aux citoyens. Une base de données unique contenant des informations aussi sensibles que les empreintes biométriques serait une cible évidente pour les pirates, et le gouvernement russe n'a divulgué aucun plan clair sur la manière dont il envisage de la protéger.

Cet article a été publié initialement sur le site de Riddle Russia : cliquez ICI