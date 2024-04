29 février 1996 : après quatre ans de guerre, c’est la fin du siège de Sarajevo. Huit orphelins sont livrés à eux-mêmes : Sead, le chef de bande, Refka « la pisseuse », Stepan la brute et son frère Josip, attardé mental, Nada la plus jeune dont les talents de voleuse n’ont pas attendus le nombre des années, Admira et Bosco, le couple d’amoureux ennemis (elle est musulmane, lui Serbe de Bosnie), et pour finir Amar, le guitariste joyeux à qui même l’air qu’il respire profite.

Profondément traumatisés, ils survivent comme ils peuvent grâce au chant et à la musique, entre l’orphelinat dévasté par un obus, les égoûts et la colline d’où on voit les balles traçantes la nuit et l’allée des snipers le jour.

Ils rêvent de départ, ont appris à courir plus vite que Carl Lewis, et se demandent ce que ça fait quand on a des pères et des mères. Leur quotidien de privations et de violence – celle de la guerre, mais aussi de l’après-guerre dans une ville dévastée – est aussi tissé de solidarité et d’une tendresse qui ne s’avoue pas. Chacun promène ses souvenirs, ses morts, ses fantômes, son effroi et ses rêves.

Fracassés, par l’expérience de la guerre, ils vivent quand même, vigoureusement, habités par le désir d’apprendre « pour ne pas mourir idiot », lisent Dostoïevski, font l’amour sur du gravier et des gravats, et chantent des chansons américaines et anglaises.

Ils vivent donc, comme des enfants qu’ils ne sont plus tout à fait et, en attendant que les les secours occidentaux, ils organisent une parade pour récolter de l’argent.