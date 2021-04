Le grand charme du mauvais lecteur

L'écrivain Maxime Decout fait événement avec « Eloge du mauvais lecteur ».

Donnez le même texte à deux lecteurs. Interrogez-les. Chacun aura sa vision. Ses impressions, son explication. Pourquoi ? Parce qu’une page de littérature n’est jamais reçue de la même façon. Notre imaginaire transforme toute lecture et la fait retentir en nous en fonction de notre vécu, de nos émotions et de notre désir. Cette subjectivité commande une lecture différente de celle que fera le voisin. A partir de ce constat, l’écrivain et enseignant Maxime Decout a eu l’idée assez géniale de cet essai d’une subtilité rare, menant tambour battant une enquête à la fois drôle et érudite sur certains classiques de notre littérature et leurs diverses réceptions, différentes en fonction de l’imaginaire de leurs lecteurs à tel moment de leurs vies, auteurs ou simples lecteurs. « Le mauvais lecteur est en général celui qui ne lit pas comme nous » », précise Maxime Decout ; non seulement il réussit son meilleur livre, mais il parvient à s’imposer mine de rien et sans en faire des tonnes comme un auteur singulier, avec lequel il faudra compter. « Le mauvais lecteur pourrait révéler des aspects absolument cruciaux dans notre conception du bon lecteur, et plus largement, de la lecture », précise encore Maxime Decout.Selon lui, le « mauvais lecteur » est rarement Monsieur tout le monde. « Il est mauvais lecteur avec aplomb, avec adresse, avec panache ». Et encore : « Le baron de Charlus est né sous la plume de Proust dans « A la recherche du temps perdu ». Il lit Musset en soupirant, en larmoyant –mais il lit surtout Musset à sa manière. Car à la place de la jeune femme sur qui se lamente le poète, Charlus a mis le visage de celui dont il est tombé amoureux, Morel. Sans cette substitution « il n’aurait ni pleuré ni compris, puisque c’était par cette seule voie (…) qu’il avait accès aux vérités de l’amour ». Proust en déduit que « chaque lecteur est le lecteur de soi-même ». « Voilà une autre manière de mal lire : en projetant sur le texte ses pensées, voire en le déformant. » précise, décidemment très en forme, Maxime Decout. Et enfin : « Le mauvais lecteur serait celui qui intellectuellement ou émotionnellement ne suit pas la logique intime du texte. « La mauvaise lecture s’invente de mille manières, elle manœuvre, s’approprie et s’affranchit. »Homme libre toujours tu chériras ta version du texte ! Résultat, un essai subtil, élégant, signé par un écrivain qui ajoute à son érudition et sa passion pour la littérature une sorte d’ effronterie hypermoderne. Bravo ! « La lecture est un bonheur qui demande plus d'innocence et de liberté que de considération », confirme Maurice Blanchot.

Un extrait :

Le regard du mauvais lecteur est éminemment désirable

« Plus que Proust et Sartre, chez qui le retour de la lecture par identification se déroule de manière relativement spontanée, Barthes se démène pour ranimer certaines pratiques qui brouillent les lignes de séparation entre bonne et mauvaise lectures. Son cas est exemplaire de la renaissance du mauvais lecteur au XXe siècle: l’essayiste a d’abord amplement contribué à lancer l’idée du lecteur idéal, sans corps, assassin de l’auteur, mais il réintroduit ailleurs tout un ensemble de procédures, tactiques, ruses avec les lois de ce qu’on considère comme la bonne lecture. Barthes se plaît à nous raconter ses vagabondages de lecteur, ses désirs de lâcher prise, de contester toute normativité qui pourrait triompher avec la parole du bon lecteur, de l’expert, celle qu’il embrasse pourtant volontiers. Dans cette oscillation, on aperçoit quelque chose comme un retour du refoulé du mauvais lecteur.

Dans Critique et vérité, en 1966, Barthes jetait le manche après la cognée en faisant ses adieux au statut de lecteur commun, moyen, peut-être mauvais, celui qu’il appelle le «pur lecteur». Le voici qui règle son compte à «une dernière illusion»: «Le critique ne peut en rien se substituer au lecteur. » Lecture savante et lecture que tout un chacun pratique seraient irréconciliables. Le critique ne parviendrait jamais à redevenir un simple lecteur – et, a fortiori, un mauvais lecteur. Entre eux, il y a ce fossé qui bâillonne le critique quand il veut parler pour les lecteurs ou être un lecteur comme les autres : l’écriture, c’est-à-dire cette « façon de fracturer le monde (le livre) et de le refaire ». Le critique Perec a lui aussi participé à réhabiliter la lecture immersive, en tentant d’écrire des livres qui se lisent en en recherchant les mécanismes cachés et qui « se dévorent à plat ventre sur son lit » (Georges Perec, « Notes sur ce que je cherche» [1978], Penser/Classer, Paris, Seuil, «La librairie du XXIe siècle »). Il lit l’œuvre, en la reconstruisant, si bien que ses aspirations ne sont pas les mêmes que celles du lecteur :

«Lire, c’est désirer l’œuvre, c’est vouloir être l’œuvre, c’est refuser de doubler l’œuvre en dehors de toute autre parole que la parole même de l’œuvre : le seul commentaire que pourrait produire un pur lecteur, et qui le resterait, c’est le pastiche. [...] Passer de la lecture à la critique, c’est changer de désir, c’est désirer non plus l’œuvre, mais son propre langage. »

Le désir du lecteur est un désir d’identification avec le livre ou d’immersion totale en lui. Exclusif, il proscrirait la parole de commentaire. Avec cette conséquence: le critique, qui produit un discours analytique, ne pourrait jamais renouer avec une lecture pure et immersive, conçue comme antinomique de la lecture savante, à moins de renier son propre art de l’interprétation, de se renier comme lecteur.

Malgré ce paradoxe, ou cette impasse, c’est ce que Barthes paraît expérimenter quelques années plus tard. Car le divorce entre la lecture commune et la lecture lettrée est décevant. C’est donc en essayant de le résorber que l’essayiste écrit ses Fragments d’un discours amoureux où le désir et le travail de l’identification jaillissent avec exubérance. Barthes l’annonce en quelque sorte dès le début: «Le livre, idéalement, serait une coopérative: “Aux Lecteurs – aux Amoureux – Réunis” » .Réunion du lettré et du passionné, de l’analyste et de l’hypersensible, de l’intellectuel et du romanesque. Et c’est avec Les Souffrances du jeune Werther de Goethe, roman dont la légende a fait le texte le plus identificatoire de notre littérature, qu’il convient de tenter l’expérience folle :

«Je puis, moi, lecteur, m’identifier à Werther. Historiquement, des milliers de sujets l’ont fait, souffrant, se suicidant, s’habillant, se parfumant, écrivant comme s’ils étaient Werther [...]. Dans la théorie de la littérature, la “projection” (du lecteur dans le personnage), aujourd’hui, n’a plus cours: elle est néanmoins le registre propre des lectures imaginaires : lisant un roman d’amour, c’est peu dire que je me projette; je colle à l’image de l’amoureux (de l’amoureuse). »«Aujourd’hui»: l’adverbe qu’utilise Barthes, pour signaler le renoncement à l’identification romanesque, a le goût amer du regret. Ce que le penseur voudrait presque congédier ici est cette « théorie de la littérature » dont il fut l’un des artisans les plus avertis, celle qui nous a appris à bien lire le texte, à s’en méfier, à l’éclairer, à le décortiquer, à en démonter les rouages et à en expulser l’auteur. Mais la nostalgie veille : cette lecture lettrée pourrait ne pas être tout à fait compatible avec « le registre propre des lectures imaginaires», celui de la projection, de l’identification, de l’adhésion. Or, tout au long des pages de Fragments d’un discours amoureux, Barthes médite intensément avec Werther. Il s’enfièvre avec lui, s’énamoure, se passionne. Il colle au personnage, ressent, aime avec et comme lui, se signale comme je pour mieux résonner et raisonner avec lui. Pour cela, il doit se déprendre de sa lucidité d’analyste. Le nœud de l’affaire est là: le regard du mauvais lecteur reste éminemment désirable même chez le lecteur idéal. ».Copyright Maxime Decout/Eloge du mauvais Lecteur/collection Paradoxe/Editions de Minuit

« Eloge du mauvais lecteur »/Maxime Decout/ Collection Paradoxe aux Editions de Minuit/160 pages/16 euros