"Le droit au pardon", de John Grisham : Du Grisham pur jus, un grand procès

L’aspect profondément humain qui prime dans tout cet ouvrage. Le titre se fait l’écho de ces réflexions. Jake Brigance prend fait et cause pour cette famille qui vivait sous le toit de ce flic tortionnaire et cherche à les protéger au maximum, avec compétence et une grande compréhension de la situation. Là aussi, on réalise que le manichéisme est mis à dure épreuve. Il est très compliqué de faire admettre l’évidence à ceux qui ne veulent rien voir et surtout, ne cherchent pas à comprendre. La tâche est rude.

L’auteur, une fois de plus, nous éblouit par sa connaissance aigüe de la juridiction américaine, assez différente de la nôtre. Il a été longtemps avocat lui-même et sait de quoi il parle. Il prépare, organise et mène ce procès de main de maître, avec les rebondissements et les coups bas de la partie adverse. Mais, Jake en a autant à leur service !

La description de ces petites villes américaines dont les esprits ont oublié de se moderniser est minutieuse, avec des habitants butés, fusils à la main, prêts à se passer de procès pour aller séance tenante au gibet. Avec eux, c’est Montfaucon direct. On parle de la France profonde pour ironiser sur la vétusté de ses occupants, mais nous sommes battus à plate couture par l’Amérique profonde.

Ce roman se lit avec beaucoup d’aisance, l’auteur ne nous noie pas dans des termes juridiques tarabiscotés. Coup de chapeau au traducteur, Dominique Defert.