"Le don du mensonge" de Donna Leon

Le Commissaire Brunetti est bien connu des fidèles de l’américaine Donna Leon installée à Venise depuis plus de trois décennies. Il engage dans ce nouvel opus, sa trente et unième enquête.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le commissaire pourrait être décrit comme un fonctionnaire pugnace et subtil, n’hésitant pas à franchir les lignes pour résoudre les mystères et les crimes les plus sombres ternissant les lumières de la Sérénissime, sa ville tant aimée.

Cette fois, à la demande d’une vieille connaissance de sa famille, le commissaire se lance dans une nouvelle enquête … officieuse. La vieille noblesse vénitienne ne saurait laisser s’ébruiter qu’une ombre, voire des menaces, planent sur sa réputation et, qui sait, sur l’intégrité physique de ses membres. Et voilà notre célèbre héros, avec l’aide de quelques fidèles de la Questure, plongeant doucement et discrètement dans les milieux feutrés et affables des œuvres de bienfaisance et de leurs donateurs. Quoi de plus vertueux en effet, qu’un respectable entrepreneur à la retraite qui décide de financer un hôpital délabré au Bélize ?