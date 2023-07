La crise entre Prigojine et Poutine a souligné les fragilités du pouvoir russe.

Lorsque les troupes russes ont envahi l'Ukraine, des manifestations anti-guerre ont commencé dans toute la Russie, mais elles n'ont pas atteint leur objectif : le nombre de manifestants s'est avéré relativement faible et la police a réprimé le mouvement de protestation avec facilité. Néanmoins, de nombreux commentateurs sont passés à un autre scénario possible annonçant la fin de la guerre et le changement politique en Russie : une scission au sein des élites.

Il semblait que les élites politiques et économiques, pour qui la guerre fut un choc profond (dont nous avons de nombreux indices), allaient se serrer contre Poutine, surtout face aux défaites militaires. Une semaine après le début de l'invasion, le politicien de l'opposition Dmitry Gudkov a affirmé : « Nous allons assister à une scission des élites dans un avenir proche. Leonid Volkov, membre de l'équipe de Navalny, a fait écho à la prédiction de Gudkov : "Poutine perdra le pouvoir à cause des conflits dans son entourage." Le « schisme des élites » est rapidement devenu un slogan, une sorte de cliché.

Et comme n'importe quel autre cliché, le « schisme des élites » a pris son envol. Pour les autorités, c'est devenu une partie intégrante de la rhétorique paranoïaque qui se nourrit de la recherche d'ennemis internes et aussi un argument contre la possibilité de toute critique, même prudente, des événements en cours. Selon Vyacheslav Volodine, président de la Douma d'Etat, «notre pays n'a jamais été vaincu par des défis extérieurs. Tous ses problèmes ont été causés par la trahison et la scission des élites.»

Le représentant du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, Andriy Chernyak, a déclaré : « [L]a scission au sein des soi-disant élites du Kremlin n'est pas un scénario, mais un fait accompli », bien que « la profondeur de cette scission et la volonté de certains groupes agir» sont toujours en question.

Puisant dans leurs propres sources anonymes au Kremlin, les journalistes occidentaux se sont lancés avec enthousiasme dans la recherche des traces d'une scission au sein des élites, cette «bête mythique», comme l'a dit feu le stratège politique Gleb Pavlovsky.

Pourquoi les espoirs d'une scission des élites ?

La tristement célèbre réunion du Conseil de sécurité du 21 février 2022, qui a servi de prologue à la guerre, a clairement démontré à quel point Poutine était totalement seul : les membres du Conseil de sécurité étaient muets, certains ont tenté timidement de souligner les options diplomatiques restantes, tandis que Poutine a répondu avec raideur et dérision, apparemment pas trop attentif à ce que son entourage pensait ou avait à dire. Des enquêtes journalistiques ultérieures ont révélé que même les plus hauts responsables n'étaient pas au courant des plans de Poutine pour lancer l'opération militaire.

Peu de membres de l'élite russe ont bénéficié de la guerre à grande échelle contre l'Ukraine qui a commencé le 24 février 2022, mais il est facile d'identifier ceux qui en ont souffert. Le mécanisme même de conversion du produit de la corruption en avoirs étrangers, qui pendant des décennies avait été une partie intégrante et vitale de l'appareil d'État russe, a été mis à mal. Les gens perdaient de l'argent et leurs biens immobiliers, ainsi que la possibilité même de voyager dans l'Ouest et d'y être. Pour les grandes entreprises russes, les mesures économiques appliquées par les «pays hostiles» contre la Russie ont également sonné le glas de leur stratégie de longue date d'internationalisation et d'intégration dans l'économie mondiale. En échange, Poutine ne pouvait offrir que des discours patriotiques, le maintien de « mangeoires » à l'intérieur du pays (qui étaient pourtant alimentées par les actifs des sociétés occidentales aujourd'hui disparues), et une coopération avec des pays « amis » plutôt douteuse en termes termes de prestations. De plus, en raison de la baisse des exportations, en particulier au cours de la deuxième année de la guerre, le volume total des ressources disponibles pour le pillage corrompu a également commencé à diminuer.

Au fil du temps, les enjeux ont augmenté : plus l'armée russe commettait de crimes de guerre, plus il devenait clair que non seulement la guerre était lourde de pertes économiques, mais aussi qu'elle avait une chance non négligeable de se retrouver sur le banc des accusés à La Haye. . Pourquoi les élites russes ne s'unissent-elles pas contre Poutine, si le carnage qu'il a déclenché était si peu rentable et si dangereux pour la classe dirigeante ? Après tout, le 101 de la science politique nous enseigne qu'il est plus facile pour de petits groupes (dans ce cas, les élites russes) de se coordonner et de s'engager dans une action collective que pour des groupes plus larges (la population).

Cependant, nous n'avons pas vu cela se produire au cours des 15 derniers mois de la guerre. Les représentants de l'élite partagent leurs peurs et leurs angoisses la plupart du temps de manière anonyme, mais parfois aussi publiquement, comme l'a fait Mikhail Zadornov, président du conseil d'administration de Bank Otkrytie Financial Corporation. Il note : «Avec une joie sarcastique, nos programmes télévisés rapportent que les Européens gèlent. Je ne vois pas trop ce qui est ici pour être si joyeux. En fait, nous perdons des marchés que nous avons construits depuis l'époque soviétique. Il a fallu les 50 dernières années pour construire un marché et des liens économiques qui sont maintenant en ruine et qui nous seront perdus pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, nous avons perdu ces marchés.» De toute évidence, beaucoup de gens sont d'accord avec le point de vue de Zadornov, mais personne ne fait rien à ce sujet.

La séparation des élites est-elle possible ou non ?

Tournons-nous maintenant vers le livre de Henry Hale Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective (2014). Hale est un politologue américain et son Patronal Politics est actuellement l'étude la plus détaillée des «révolutions de couleur» et des transformations de régime dans l'espace post-soviétique que nous ayons. Il souligne que la scission notoire au sein des élites a été le déclencheur de pratiquement chaque «révolution de couleur» dans l'espace post-soviétique.

De nombreux régimes post-soviétiques, note Hale, disposaient d'un puissant appareil répressif, rencontraient peu de résistance sérieuse de la part de la population et semblaient stables, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils s'effondrent soudainement. Cela s'est produit lorsque deux facteurs ont convergé: d'une part, les dirigeants de ces régimes ont perdu leur popularité et sont devenus des «canards boiteux», et d'autre part, ils ont simultanément fait face à la fin proche du dernier mandat constitutionnellement interdit. Cela a soulevé la question d'une certaine forme de transition du pouvoir (par exemple, la nomination d'un successeur), mais cette question elle-même a généré une incertitude, qui a contribué à l'émergence de centres de pouvoir alternatifs (notamment lors des élections). Comme les élites ne voulaient pas « mettre tous leurs œufs dans le même panier », le soutien au titulaire impopulaire (le chef sortant) a diminué et le nombre de transfuges vers le camp ennemi a augmenté, et, par conséquent, le pouvoir est passé entre les mains de quelqu'un d'autre. . Dans ce schéma, les élections sont importantes non pas en tant qu'expression de la volonté du peuple, mais en tant qu'événement autour duquel se cristallisent les attentes des élites et autour duquel elles coordonnent leurs actions.

Poutine semble parfaitement comprendre cette logique, c'est pourquoi il a lancé bien en amont, dès 2020, les préparatifs du passage du pouvoir. présidence deux fois de plus dans sa vie) était de faire passer le message aux élites que toute intrigue ou incertitude des élections de 2024 était totalement hors de question. Après Poutine vient Poutine et personne d'autre que lui. Cela lui a permis d'éviter le moment de vulnérabilité produit par la nomination d'un successeur ou par la création de deux centres de pouvoir à la manière kazakhe. Entre parenthèses, la défaite ultérieure du clan Nazarbaïev au Kazakhstan a montré que la décision de Poutine était prémonitoire.

Récemment, Poutine a une fois de plus rappelé à ceux qui étaient prêts à l'écouter qu'il n'irait nulle part et que les élections de 2024 ne devaient être qu'un plébiscite, pour que les gens lui expriment à nouveau leur soutien. Lors de sa visite à Moscou, le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré : « Je sais que l'année prochaine il y aura de nouvelles élections présidentielles dans votre pays. Grâce à votre solide leadership ces dernières années, la Russie a fait des progrès significatifs vers la prospérité du pays. Je suis convaincu que le peuple russe vous soutiendra fermement dans vos bonnes actions.» Cette expression sans équivoque de volonté de continuer à travailler avec Poutine faisait évidemment partie des accords en coulisses de Poutine avec la partie chinoise. Cette position de principal allié de la Russie à ce jour est censée rappeler une fois de plus à tous les opposants : Poutine n'est pas un « canard boiteux » et il est là pour rester : il ne va nulle part. De plus, le régime de Poutine, quelles que soient les difficultés auxquelles il peut être confronté en Ukraine, aura le soutien de la Chine, qui a besoin de la Russie à ses côtés dans son propre conflit de plus en plus aigu avec l'Occident.

Le problème n'est donc pas seulement la peur de l'élite russe à l'égard de Poutine (même si des décennies de sélection négative n'ont en effet laissé que des conformistes lâches dans son entourage). Après tout, les chefs de l'appareil sécuritaire sont tout aussi conformistes. Si la position de Poutine devait s'affaiblir soudainement et dramatiquement, ils pourraient tout aussi bien changer de camp et rejoindre ses ennemis au lieu de les punir.

Le problème est l'absence d'un événement focal autour duquel les attentes des élites se cristalliseraient et à propos duquel les élites pourraient se scinder. Les élections de 2024 ne seront pas un tel événement : Poutine s'en est occupé. Mais il pourrait s'agir d'une série de défaites sévères subies par l'armée russe. Cela finirait par annuler et dévaluer tous les sacrifices que l'élite a consentis depuis le 24 février 2022 et pourrait servir d'appel à l'action. Selon la théorie de Hale, la question principale est celle des attentes des élites : le régime n'est stable que tant que les élites sont convaincues que personne dans leurs rangs n'osera s'opposer au chef. La défaite de l'armée russe pourrait devenir un événement qui changera la donne et modifiera ces attentes.

Le calcul par les élites des avantages et des risques de leur inaction est également façonné par les sanctions occidentales. Jusqu'à présent, les pays occidentaux n'ont pas pleinement utilisé les sanctions personnelles comme instrument de pression sur les élites fidèles au régime. Ainsi, il y a actuellement environ 1 500 personnes sous sanctions, bien que la Fondation anti-corruption d'Alexei Navalny ait proposé une liste beaucoup plus longue qui comprend 7 000 noms. De plus, les pays occidentaux n'ont gelé qu'une petite fraction des avoirs détenus par les membres de l'élite russe. Enfin, il n'existe actuellement aucune directive ou procédure qui permettrait à quelqu'un de voir son nom retiré de la liste des sanctions et de voir ses sanctions personnelles levées en échange d'une condamnation publique forte et claire de l'agression russe contre l'Ukraine et de la dissociation du Kremlin. Cela signifie que les sanctions n'offrent aux élites aucune incitation à changer leur comportement. Dans le même temps, si toutes ces conditions sont remplies, l'évaluation par les élites des avantages et des coûts de l'inaction pourrait changer.

La mutinerie de Prigojine et la fragilité du pouvoir

Certains analystes qualifient les désaccords à l'intérieur et autour du Kremlin de « scission des élites » : l'émergence d'un pôle de réalistes qui croient qu'il est temps de se tourner vers la défense, et un pôle de ceux qui prônent l'escalade et insistent sur un tout -la guerre jusqu'à la fin amère, ou pas si amère. A proprement parler, les divergences d'opinions au sein des élites ne sont pas encore le signe de leur fragmentation, mais comme on le voit maintenant, elles peuvent provoquer une grande instabilité.

Auparavant, les analystes politiques ont noté que des conflits comme la confrontation bruyante et publique entre Prigojine et le ministère de la Défense ne sont pas seulement dangereux, mais aussi à certains égards bénéfiques pour Poutine et même encouragés par lui, car lui seul peut agir en tant qu'arbitre en eux, ce qui ne fait que prouver à quel point il est irremplaçable pour le système. De plus, de telles querelles empêchent l'une ou l'autre des parties de devenir trop forte, empêchant toute contestation potentielle du pouvoir de Poutine. « Diviser pour régner » est un principe aussi vieux que la tyrannie elle-même, mais non moins efficace pour cela.

Cependant, la mutinerie de Prigojine a démontré que le principe de « diviser pour régner » a également un revers. Dans une situation de méfiance mutuelle et de manque de contrôle institutionnel, l'un des acteurs qui se sent menacé peut devenir un canon perdant. Ceci, à son tour, peut déclencher tout le processus décrit par Hale : selon le cours de la mutinerie et la réaction de Poutine, les attentes de l'élite changent.

Malgré le fait que le soulèvement armé de Prigojine a été maîtrisé et avorté dans les 24 heures, l'élite n'a pu que tirer des conclusions de ce dont elle vient d'être témoin : Prigojine réprimandant agressivement le vice-ministre de la Défense Yevkurov qui a entamé des négociations avec lui au lieu de le traduire en cour martiale immédiatement avec le reste du «Wagner»; les véhicules militaires lourdement armés balayant le pays presque sans entrave et atteignant presque Moscou ; Prigojine sortant de toute l'affaire presque indemne, libérant à nouveau un message vocal assez nonchalamment, bien que cette fois de Biélorussie, etc.

Parallèlement à la situation sur le front et aux sanctions occidentales, la rébellion de Prigojine affecte le calcul des acteurs d'élite. La vulnérabilité de Poutine, aussi temporaire soit-elle, est devenue une notoriété publique et un spectacle public. Et dans la logique de Hale, la vulnérabilité du titulaire est une prophétie auto-réalisatrice. Ainsi, nous pouvons conclure que le défi de Prigojine au pouvoir de Poutine ne sera pas le dernier auquel Poutine sera confronté.

Cet article a été publié initialement sur le site de Riddle Russia : cliquez ICI