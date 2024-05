Le corset extrême de Kim Kardashian au Met Gala est aussi dangereux que spectaculaire

Kim Kardashian au Met Gala 2024 au Metropolitan Museum of Art, le 6 mai 2024 à New York

Depuis plus de dix ans, Kim Kardashian est à l'origine de looks controversés pour le Met Gala. Chaque année, sa taille semble rétrécir davantage dans des corsets de plus en plus serrés.

Rebecca Shepherd est maître de conférences en anatomie à l'école d'anatomie de Bristol, à l'université de Bristol. Ses recherches doctorales ont porté sur le rôle des adipocytes de la moelle osseuse dans la santé des os et ses recherches actuelles se poursuivent sur ce thème afin d'examiner et de comprendre la matrice extracellulaire du tissu osseux dans la santé et la maladie.

Sa tenue signée Maison Margiela Artisanal pour le Met Gala 2024 n'a pas fait exception à la règle. Lors de cet événement, cependant, le corset était si extrême que les téléspectateurs semblaient plus préoccupés par l'incapacité apparente de Kim Kardashian à respirer que stupéfaits par sa déclaration de mode.

Alors que Kim a longtemps défendu le "waist training", c'est-à-dire le port de gaines élastiques à forte compression autour du ventre pendant de longues périodes pour "entraîner" le corps vers une forme de sablier, ce récent look met en lumière une pratique de mode controversée : le "tight lacing" (laçage serré).

Le laçage serré est un sertissage extrême du corset. Il suscite l'inquiétude des professionnels de la santé depuis au moins 1793. Toutefois, les risques potentiels pour la santé n'ont pas découragé les personnes désireuses d'obtenir une silhouette "parfaite" en sablier. Cathy Jung détient le record du monde Guinness de la plus petite taille, qui ne mesure que 38,1 cm dans son corset. La taille de Kim Kardashian lors du Met Gala n'est pas loin derrière.

Mais un tour de taille minuscule peut avoir un prix terrible : qu'arrive-t-il à l'anatomie interne lorsqu'elle est soumise à une compression aussi extrême ?

Poumons

L'un des effets les plus immédiats du port d'un corset à lacets serrés est la restriction imposée aux poumons et au diaphragme. Le corset comprime la partie inférieure de la cage thoracique, ce qui limite l'expansion des poumons. Cela réduit le volume d'air qui peut être inhalé en une seule respiration, ce qui entraîne une respiration plus superficielle, un essoufflement et une diminution de l'apport en oxygène, ce qui peut provoquer des vertiges, des évanouissements et une fatigue générale.

Système cardiovasculaire

Le cœur et les vaisseaux sanguins sont également affectés par le port du corset. Un laçage serré augmente la pression à l'intérieur de l'abdomen, ce qui peut comprimer la veine cave inférieure - la grosse veine qui ramène le sang au cœur. Cela peut réduire le flux sanguin qui retourne au cœur et, avec le temps, peut augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle, car le cœur travaille plus dur pour pomper efficacement le sang dans tout le corps. En 2020, un cas d'ischémie des membres inférieurs - une condition dans laquelle le flux sanguin est restreint ou réduit dans une partie du corps - a été rapporté chez une femme de 51 ans qui portait un ceinture abdominale.

L'intestin

Le laçage serré a de nombreux effets sur le tube digestif. La compression de l'abdomen peut déplacer l'estomac, les intestins et le foie. Cela entraîne un ralentissement ou une perturbation de la digestion. Les personnes qui portent un corset peuvent ressentir des symptômes tels que le reflux acide, où l'acide gastrique remonte dans l'œsophage, provoquant des brûlures d'estomac et de l'inconfort. Un article de 1889, écrit à une époque où les femmes portaient davantage de corsets, décrit comment la position modifiée des intestins peut entraîner une constipation chronique et, bien que certaines utilisatrices rapportent que les corsets ont soulagé leurs problèmes digestifs, les médecins continuent de mettre en garde contre le risque de constipation lié aux vêtements de compression de la partie médiane du corps.

Os et muscles

L'utilisation prolongée de corsets peut également entraîner des modifications musculo-squelettiques. Le corset peut agir comme un squelette externe, limitant les mouvements naturels du torse et des hanches, ce qui pourrait expliquer les difficultés de Kardashian à marcher lors de son passage sur le tapis rouge du Met Gala. Avec le temps, cela peut entraîner un affaiblissement des muscles du dos et une dépendance à l'égard du corset pour le soutien postural. En outre, le corset peut modifier la courbure naturelle de la colonne vertébrale et entraîner des douleurs dorsales chroniques et des problèmes de posture. La cage thoracique squelettique d'un porteur de corset à vie, conservée au musée du Royal College of Surgeons, présente une forme déformée.

Avantages du port du corset

Le laçage serré est un exemple extrême de corsetage qui n'apporte aucun bénéfice au corps humain. Toutefois, dans certains cas, le port d'un corset peut même être recommandé par un professionnel de la santé.

Après l'accouchement, certaines femmes souffrent de diastasis recti, une séparation des muscles de l'abdomen. Des études ont montré que le port d'un corset abdominal peut faciliter la récupération. Il a également été suggéré que les corsets peuvent contribuer au traitement à court terme des douleurs lombaires.

Au-delà des risques pour la santé physique, le port d'un corset comme celui de Kardashian peut être préjudiciable à la santé mentale. Le désir d'atteindre une silhouette exagérée en sablier peut perpétuer des normes de beauté irréalistes et entraîner des problèmes d'image corporelle.

Si l'attrait esthétique des corsets continue d'en faire un choix populaire pour les déclarations de haute couture, dans la vie de tous les jours, il est important de mettre en balance les avantages cosmétiques et les risques potentiels pour la santé. Les effets du port de corsets sur le fonctionnement des organes et la santé en général peuvent être importants. S'il est peu probable qu'un port occasionnel ait des conséquences graves à long terme, l'utilisation fréquente de corsets à lacets serrés peut entraîner toute une série de problèmes médicaux, voire la mort.

Les tendances de la mode continueront d'évoluer et, avec elles, les choix que nous faisons concernant notre corps et notre santé. Toutefois, le style ne doit jamais se faire au détriment du bien-être.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.