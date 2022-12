"Le choix" de Viola Ardone : Naître fille en Sicile dans les années 1960, malchance ? Une héroïne sensible, un hymne à la femme

LE CHOIX

De Viola Ardone

Editions Albin Michel

Parution en août 2022

385 pages

22,90€

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Dans les années 1960, nous sommes à Martorana, un petit village en Sicile. Une famille, les Denaro, vit modestement : potager, escargots ramassés et grenouilles pêchées puis vendues, couture. La grande sœur Fortunata est mariée par « réparation » et malheureuse !

Oliva, 15 ans, vit une enfance heureuse entre son frère jumeau Cosimino, ses amies dont Liliana qui lui donne en cachette des magazines pour rêver. Elle court dans les ruelles, insouciante, aide son père mais elle apprend aussi le latin, aime les mots compliqués du dictionnaire et admire sa maîtresse, Madame Rosaria. Sa mère l’élève selon des principes de droiture et de bonne conduite entre couture et rosaire.

Oliva grandit et dès qu’elle devient “une jeune fille”, elle est étroitement surveillée par sa mère. Un “petit caïd” du village lui tourne autour, sûr de lui. Tout le monde épie, cancane et c’est l’engrenage.

Oliva refuse les avances du jeune homme qui la fait kidnapper, puis la viole.

« Une fille c’est comme une carafe ; qui la casse la ramasse dit toujours ma mère ».

Malgré le village prompt à jeter l’opprobre sur elle, et sur sa famille, Oliva dira NON à ce « mariage réparateur », seule issue pour une « fille déshonorée». Elle va même porter plainte et le dénoncer en justice.

POINTS FORTS