Nouvelle donne

Le changement de paradigme géopolitique et le monde du XXIème siècle

Au-delà de toute appréciation sur les formes qui sont celles de Donald Trump au point de vue de son langage ou de sa pratique politique, il convient de prendre en considération sa volonté de renverser le paradigme géopolitique selon lequel le monde fonctionne depuis plus d’un demi-siècle, et ce pour la simple raison qu’il dispose du pouvoir économique et militaire.