Le cannabis, toutes formes de consommation confondues, serait responsable d’une hausse de 42 % des crises cardiaques et de 25 % du risque d’AVC

Le vapotage du cannabis serait aussi extrêmement nocif pour la santé.

Jean Costentin est membre des Académies Nationales de Médecine et de Pharmacie. Professeur en pharmacologie à la faculté de Rouen, il dirige une unité de recherche de neuropsychopharmacologie associée au CNRS. Président du Centre National de prévention, d'études et de recherches en toxicomanie, il a publié en 2006 Halte au cannabis !, destiné au grand public.

Atlantico : Une récente étude démontre que la consommation de marijuana sous toutes ses formes est liée à un risque accru d'accident vasculaire cérébral de plus de 42 % et de crise cardiaque de 25 %. Les chercheurs du Massachusetts et de Californie ont passé quatre ans à évaluer plus de 400 000 adultes américains dans 27 États pour examiner le lien entre la consommation de cannabis et des problèmes tels que les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. La consommation de cannabis augmente-t-elle le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral ?

Jean Costentin : Des accidents vasculaires cérébraux peuvent survenir chez des sujets jeunes qui sont consommateurs de cannabis. Des études ont montré que le danger s’éloignait lors de l’arrêt de la consommation de drogue mais en cas de rechute, le risque de récidives et de problèmes de santé était bien réel avec éventuellement des séquelles. D’autres travaux ont démontré que le cannabis est la troisième cause de déclenchement d'un infarctus du myocarde. Une vaste cohorte montrait que le cannabis était plus dangereux à cet égard que ne l'est le tabac.

La consommation de cannabis pourrait-elle entraîner une augmentation significative du risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral même si les gens consomment le cannabis en vapotant ou en produits comestibles ?

Le cannabis fumé, différent du vapotage, induit six fois plus de goudrons cancérigènes et d'oxyde de carbone que le tabac lui-même. Lorsque du tabac est ajouté, cela démultiplie les effets notamment de l'oxyde de carbone.

L'oxyde de carbone est un gaz qui se fixe sur l'hémoglobine, le pigment de nos globules rouges impliqués dans le transport de l'oxygène depuis l'alvéole de nos poumons lorsque l’on respire jusqu'aux muscles qui consomment cet oxygène. Le fait de fumer du cannabis engendre six fois plus d'oxyde de carbone et perturbe significativement l'apport d'oxygène au muscle cardiaque et à la fibre musculaire de nos vaisseaux.

Voilà pourquoi déjà, par le seul fait de l'oxyde de carbone, il y a une toxicité cardiovasculaire. Le THC a des effets hémodynamiques. Il a des effets sur le transfert du sang. Ceci est tout à fait malencontreux pour la circulation cérébrale et pour la circulation coronaire. Le cœur, qui est un muscle, est irrigué par des vaisseaux qui sont les vaisseaux coronaires mais aussi pour les vaisseaux des membres inférieurs. Les artérites oblitérantes chroniques pour le tabac sont bien connues chez le gros fumeur au-delà de cinquante ans. Mais cela se produit de manière de plus en plus précoce chez les sujets jeunes qui sont de consommateurs importants de cannabis.

Donc le cannabis fumé, le cannabis par son THC, par l'oxyde de carbone s'il est fumé, par les goudrons cancérigènes, est à l'origine donc de méfaits cardiovasculaires indubitables.

Le danger, pour les jeunes notamment, n'est-il pas de croire que le fait de vapoter du cannabis ou d'en consommer dans des formes alternatives serait moins dangereux ?

Le fait de vapoter fait que le sujet ne reçoit à ce moment-là que le THC le tétrahydrocannabinol, mais sans avoir ni les goudrons cancérigènes, ni l'oxyde de carbone. Cela semble donc moins toxique. De même pour le tabac, le fait de vapoter permet à celui qui est accro de bénéficier de la nicotine.

Le THC pour le cerveau est un drame. Une étude dont je suis l’auteur va être publiée prochainement dans le Bulletin de l'Académie nationale de médecine sur les effets épigénétiques du THC. Cela concerne des modifications de l'enveloppe des gènes que l'on appelle la chromatine. Les actions du cannabis, du THC sur cette enveloppe de chromatine modifient l'exposition de ces gènes à la machinerie qui permet de les transformer en protéines. Les effets épigénétiques constituent d'abord une malédiction pour le consommateur. Mais lorsque cela concerne les spermatozoïdes ou les ovules, cela va transmettre à leur descendance des modifications diverses et variées.

Est-ce que les résultats de ces études ne doivent pas permettre d'accélérer la prévention et les campagnes par rapport à la santé publique et face aux risques du cannabis et des dangers d’en consommer sous toutes ses formes ?

Il y a 1000 autres méfaits du cannabis en plus des problèmes cardiaques et les AVC. Mais cela n’a pas eu beaucoup d’effets. Certains veulent en faire un médicament et souhaitent via l’utilisation du 49.3 faire passer dans la loi de financement de la sécurité sociale 2024 l'autorisation du cannabis dit thérapeutique pour cinq ans renouvelables. En termes de prévention, la situation est donc délicate.