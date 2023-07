"Le cahier interdit" de Alba de Céspedes : un cahier secret sur les secrets de famille. Un roman habile et délicat

Alba de Céspedes, née à Rome en 1911, de mère italienne et de père cubain, est décédée à Paris en 1997. Le cahier interdit avait été écrit en 1952. Avant ce roman, elle avait écrit Sans autre lieu que la nuit (1973, éditions du Seuil), Her side of the story, édité en anglais ainsi que Forbidden Note Book traduit par Jhumpa Lahiri.