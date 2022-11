"Le Bureau des affaires occultes - Tome 2 - Le fantôme du Vicaire" d'Eric Fouassier : un thriller historique de haut vol. Il faut toujours se glisser dans l'ombre de son ennemi avant de le frapper

"Le Bureau des affaires occultes - Tome 2 - Le fantôme du Vicaire" d'Eric Fouassier est publié au éditions Albin Michel / Lizzie.

Le Bureau des affaires occultes - Tome 2 - Le fantôme du Vicaire

De Éric FOUASSIER

Editions : Albin Michel pour Version Brochée et ebook (avril 2022 ; 384 pages ; 21,90 et 14,99 Euros)

Version audio réalisée par : Lizzie

Parution : Octobre 2022

Texte lu par : Benjamin Jünger

Durée : 10 H 50 (1 CD MP3)

Prix : 22,99 Euros

Notre recommandation : BON

THÈME

Le succès mérité du Bureau des affaires occultes, qui avait fait l’objet d’une chronique sur Culture -Tops connaît désormais une suite avec la parution du Fantôme du Vicaire. Dans ce second opus, on retrouve le personnage central du précédent volume : l’inspecteur Valentin Verne, nommé à la tête du Bureau des Affaires Occultes. Un inspecteur de police surprenant en ces années 1830, c’est un jeune dandy très beau et riche. De surcroît, c’est aussi un scientifique reconnu, un atout pour les affaires étranges et complexes qu’il doit résoudre. C’est une véritable immersion dans la France de Louis-Philippe. On fréquente les bas-fonds les plus sordides comme la vie brillante de la haute société. Nous sommes entraînés dans une intrigue effrayante, car le malheureux Valentin est engagé dans un combat sans merci qui l’oppose au Vicaire, un être dépravé incarnant le mal absolu. Enfermé enfant dans une cage au fond d’une cave par ce dernier afin d’assouvir ses bas instincts sexuels il n’a eu qu’une obsession depuis douze ans, capturer cet être maléfique qui a également tué son père.

Au commencement, par une nuit sans lune, deux hommes progressent dans l’obscurité d’un parc parisien. Ils ont donné rendez-vous à un personnage pervers qu’ils ont appâté grâce à ’appel de la chair fraîche. Ils rejoignent une baraque où il n’y a personne. Soudain, ils entendent un cri féroce, une masse brune se jette sur eux. En quelques instants un ours monstrueux les dépèce. Dans son bureau l’inspecteur s’inquiète, il n’a reçu aucune nouvelle de ces deux hommes qui devaient lui livrer le Vicaire. Le jour suivant, Valentin découvre leurs corps massacrés. Il se demande avec angoisse comment retrouver la piste du Vicaire. La réponse à cette question ne tarde pas. Sur l’un des corps se cache un message qui lui est destiné. C’est le Vicaire qui promet à Valentin, un chemin de larmes et de douleurs. Alors commence le cauchemar. Il est obligé de suivre une sorte de jeu de piste morbide. Pratiquement à chaque étape un cadavre l’attend. Chaque fois, de manière codée un autre lieu de rendez-vous lui est désigné, s’il ne s’y rend pas, un des proches de l’inspecteur sera assassiné. Même Aglaé la femme que Valentin aime sera prise en otage.

La situation de l’inspecteur est également difficile en ce qui concerne ses autres enquêtes. Le gouvernement a changé, il doit prouver l’utilité de son Bureau, en résolvant dans les meilleurs délais l’affaire d’Orval. Ce dernier, un homme fort fortuné, faisait, depuis la mort de sa fille, appel à un magnétiseur spirite, un dénommé Oblanoff qui lui garantissait pouvoir faire « revenir » la défunte. D’Orval, plein de confiance, convie le tout Paris à partager son bonheur retrouvé. Lors de la réception devant un public sidéré, Blanche apparaît dans le parc de la propriété. Valentin malgré sa vigilance n’a pasdétecté de truquage. Qui est cet Oblanoff ? Comment réussit-il cette mise en scène extraordinaire ? Qui est derrière la mort de d’Orval intervenue le lendemain ?

Autant de questions auxquelles il devra trouver une réponse. Dans ces défis auxquels le soumet le Vicaire, l’inspecteur connaitra des rebondissements, des métamorphoses inattendues et délétères, qui le mèneront à cet affrontement final qui l’oppose au mal absolu. La lutte contre le mal, une de ces histoires qui ne finissent jamais et recommencent toujours, pour notre plus grand plaisir!

POINTS FORTS

Un thriller historique de haut vol avec ses rebondissements, ses personnages inquiétants, métamorphosés, un suspens de chaque instant rondement mené.

Un roman dans lequel les années 1830 sont magnifiquement restituées. On passe des quartiers miséreux, aux réceptions de la haute bourgeoisie, où l’on converse avec Théophile Gautier, Alfred De Musset.

Sans oublier Louis Daguerre et son diorama et l’ombre de Vidocq.

QUELQUES RÉSERVES

Des passages parfois caricaturaux, mais n’est-ce pas là une des caractéristiques du genre.

ENCORE UN MOT...

Cet ouvrage nous fait retrouver le souffle des grands romans feuilletons du XIXème siècle.

L'AUTEUR

Éric FOUASSIER, Docteur en pharmacie et en droit, est professeur d’université. Il enseigne notamment l’histoire de la santé et assure les fonctions de conservateur du musée d’histoire de la pharmacie de l’université Paris-Saclay. Après la publication d’une série de nouvelles viennent cinq romans dont un polar contemporain intitulé Morts thématiques qui lui permet de remporter le prix Plume de glace en 2011. Avec le premier Tome du Bureau des affaires occultes, Éric Fouassier décroche son premier best-seller couronné, entre autres, par le prix Maison de la presse en 2021, se faisant connaître du grand public comme un auteur phare du roman policier historique.

LE LECTEUR

Benjamin JUNGERS, ancien pensionnaire de la Comédie Française était habitué à un répertoire plutôt classique. Il double maintenant des personnages de films et participe à de nombreux livres audio ». Il interprète avec talent cette enquête.