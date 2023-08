Le Bangladesh entreprend le plus grand programme de réinstallation au monde - et le climat rend la tâche plus difficile

Sheikh Hasina, Première ministre du Bangladesh

Le Bangladesh est particulièrement vulnérable aux extrêmes climatiques. La topographie du pays expose ses citoyens aux cyclones, aux crues soudaines, à l'érosion et à la sécheresse, sans parler de l'impact socio-économique considérable qui en découle.

L'économiste agricole GM Monirul Alam a montré, dans une étude de 2017, qu'avec plus de 230 rivières et cours d'eau à marée active, 20 des 64 districts du pays sont extrêmement vulnérables à l'érosion des berges. Chaque année, 8 700 hectares de terres sont perdus, les chenaux fluviaux se déplaçant de 300 mètres, ce qui entraîne le déplacement de 200 000 personnes.

En 2018, un rapport de la Banque mondiale a estimé que si des mesures d'atténuation appropriées ne sont pas prises pour se préparer aux extrêmes climatiques, jusqu'à 13,3 millions de personnes pourraient être déplacées au Bangladesh d'ici 2050. La population devant atteindre 220 millions d'habitants d'ici là, cela équivaudrait à 6 % de sans-abri.

La préparation aux catastrophes et les secours ont toujours été au cœur des préoccupations du gouvernement bangladais depuis l'indépendance en 1972. Le programme Ashrayan, lancé en 1997, vise à construire de nouvelles maisons pour les personnes sans abri et sans terre. Il s'agit aujourd'hui du plus grand projet de ce type au niveau mondial.

En 2022, il avait aidé 507 244 familles à se réinstaller pour un coût de 355,13 millions de dollars (297,98 millions de livres sterling).

Dans le cadre de ma recherche doctorale, j'ai étudié la réponse du Bangladesh aux migrations liées au climat, en menant des entretiens avec des fonctionnaires et d'autres personnes touchées par le projet. J'ai constaté que lorsque les structures sont construites à toute vitesse, sans le système de soutien nécessaire, la vulnérabilité des communautés à la crise climatique ne fait qu'augmenter.

Qu'est-ce qu'un Ashrayan?

L'Ashrayan, qui signifie "abriter" en bengali, découle de la vision de longue date du Premier ministre Sheikh Hasina en matière de développement inclusif. Mme Hasina, qui a accédé au pouvoir pour la première fois en 1996 et a été réélue en 2009 puis en 2014, a affirmé à plusieurs reprises son objectif :

« Personne ne sera laissé sans adresse, sans abri et sans terre. »

Un Ashrayan comprend de quelques dizaines de baraquements à plusieurs centaines, en fonction du terrain disponible et de l'échelle du site. La maison standard comprend deux ou trois pièces, une cuisine, des toilettes et une petite véranda.

La copropriété du terrain peut être attribuée au nom de la femme et du mari. Une priorité particulière est accordée aux veuves, aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

L'approche du développement va bien au-delà de la simple construction. Elle cherche à mettre en œuvre ce que les experts en développement et les urbanistes appellent la "réhabilitation centrée sur les personnes". Les habitants ont accès à des cours de formation technique et à des programmes de microcrédit, ainsi qu'à des centres communautaires et à des salles de prière.

Si l'on en croit le nombre de personnes relogées - environ 554 597 familles à ce jour - la réussite du programme est évidente. Toutefois, les critiques soulignent que le projet ne tient pas compte des spécificités géographiques et des nuances culturelles lors de la construction des ashrayans. Cela entrave les efforts déployés pour atteindre les objectifs politiques.

Tout d'abord, comme l'ont noté en 2022 des urbanistes de l'université de Khulna, les connaissances agricoles, écologiques et géologiques locales n'ont pas été prises en compte dans le processus d'aménagement du territoire. Cette négligence dans la sélection de sites sûrs signifie que les résidents et les infrastructures dont ils dépendent sont encore plus vulnérables.

C'est ce qui est apparu clairement lors du passage du cyclone Amphan en 2020. Plusieurs baraquements ont été gravement endommagées.

L'année suivante, en 2021, sept des 22 maisons d'un Ashrayan du district de Bogra, à Rajshahi, se sont effondrées après que des pluies modérées ont provoqué un affaissement. Les médias ont souligné la mauvaise construction des baraquements et le fait qu'ils avaient été construits sur le sol sablonneux des berges d'un canal.

Deuxièmement, les observateurs ont noté des incohérences dans la construction des infrastructures de base. En l'absence d'un système de drainage adéquat, les eaux usées et les déchets non traités peuvent s'écouler dans les plans d'eau voisins, dont les communautés dépendent pour l'approvisionnement en eau et la pêche pour leur subsistance.

L'emplacement des sites d'Ashrayan n'a guère été pris en considération pour ce qui est des possibilités d'emploi des résidents, de l'accès à des soins de santé abordables et de l'éducation. Lorsque les familles ne parviennent pas à joindre les deux bouts, les enfants abandonnent souvent l'école pour travailler dans des usines de jute, des chantiers navals ou des garages automobiles. De nombreux ménages auraient quitté leur baraquement désigné parce qu'ils n'ont pas pu trouver de travail.

La plupart des maladies ne sont pas traitées, tout simplement parce que le système de financement de la santé dans le pays est sous-financé et dépend fortement des paiements en espèces. Ceux qui n'ont pas les moyens de payer ont donc peu accès aux soins de santé. De plus, lorsqu'ils sont situés dans un endroit isolé, les résidents perdent l'accès aux réseaux socioculturels qui sont essentiels à la reconstruction des communautés.

La bureaucratie administrative fait également des ravages. La procédure d'acquisition d'un terrain dans le cadre du programme Ashrayan et l'obtention de la preuve de la propriété foncière sont complexes. Les familles relogées sont censées recevoir l'acte enregistré sur place. Dans la pratique, cependant, la remise effective des certificats et titres de propriété prend des années.

Les casernes sont construites à toute vitesse et les municipalités locales, assaillies par des priorités concurrentes, ont du mal à suivre. Les dépassements récurrents de coûts et de délais en sont la preuve. De nombreux projets dépassent largement le budget prévu et prennent plus de temps que prévu.

Les réinstallations réussies dans le monde entier ont toujours été plus qu'une reconstruction de ce qui a été matériellement perdu. Il s'agit d'aider les communautés à reconstruire leur tissu social à tous les niveaux : infrastructurel, économique et culturel.

En revanche, lorsque l'autonomie, l'expertise et les aspirations locales sont exclues du processus de planification et que les schémas d'inégalité existants ne sont pas pris en considération, les fondations sur lesquelles repose le projet de réinstallation sont fragiles. Il risque d'amplifier encore les vulnérabilités auxquelles les populations sont confrontées.

Le Bangladesh doit être félicité pour avoir entrepris le plus grand programme de réinstallation au monde. Toutefois, sans une approche systématique combinant des infrastructures résistantes et des investissements gouvernementaux dans le capital humain et social, ses citoyens continueront d'être à la merci de l'évolution des terres et des conditions météorologiques.