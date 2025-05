Atlantico business

L’axe Poutine - Xi force Trump à un retour vers l’Occident… et les marchés financiers applaudissent

Le rapprochement entre Poutine et Xi Jinping est perçu par beaucoup d’observateurs comme un échec de Donald Trump, qui cherchait à casser cette alliance et à isoler la Chine, que les États-Unis considèrent comme un adversaire des plus dangereux. La vérité est très différente.