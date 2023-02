La violence qui monte dans la société française n’est pas uniquement gratuite…

Le moindre acte de violence extrême est soudainement vu par des millions de personnes. Avant les réseaux sociaux, ce genre d’images ne circulaient pas. Le mimétisme fait le reste.

Pour Pierre-Marie Sève, la cruauté et la forme d’ensauvagement qui caractérisent la violence de ces dernières années a aussi des causes qu’il faut savoir regarder en face.

Atlantico : A Lyon, un homme a été torturé en direct sur Tiktok et son corps sans vie retrouvé dimanche. Avec ses deux bourreaux endormis à ses côtés. Si les circonstances entourant ce terrible fait divers sont encore floues, que nous révèlent ces comportements et de cette violence apparemment gratuite ?

Pierre-Marie Sève : Il est très difficile de quantifier ces comportements et leur hausse. La « violence gratuite » n’a pas de définition claire et beaucoup pourraient argumenter que la violence « gratuite » n’existe pas, car dans l’esprit de la personne violente, la moindre raison est valable pour violenter.

Mais ce que nous pouvons tout de même quantifier, c’est la hausse des violences tout court. Les récents chiffres sur la délinquance en 2022 sont sans appel : les agressions (soit coups et blessures volontaires) sont en hausse continue depuis les années 1980. Leur nombre a même été multiplié par 7 depuis 1989. C’est tout simplement effarant ! Et pourtant, le gouvernement n’en parle pas.

En ce qui concerne, en revanche, l’écart entre la raison perçue de cette violence (un mauvais regard ou une parole déplacée, peut-être) et l’intensité de cette violence n’est pas mesuré à ce jour. Ce serait là le vrai indicateur de la violence gratuite. Le mieux que nous pouvons faire (qui reste valable criminologiquement) est l’observation des faits divers. Et là, il ne fait aucun doute que la violence augmente.

A quoi est-ce dû ? Est-ce caractéristique de notre époque ?

Cette extrême violence a 3 causes potentielles : Premièrement, le « marché » de la violence s’est agrandi. Les réseaux sociaux (que je n’incrimine pas par principe) ont un effet accélérateur de la transmission de la violence. Le moindre acte de violence extrême est soudainement vu par des millions de personnes. Avant les réseaux sociaux, ce genre d’images ne circulaient pas. Le mimétisme fait le reste.

Deuxièmement, parmi les nombreuses conséquences négatives de l’immigration figure la cohabitation culturelle. C’est aussi un fait criminologique indéniable, les cultures ont des rapports différents à la violence et à des notions comme le « respect ». Ainsi, dans les cultures de certaines sociétés dans lesquelles l’Etat, la police et la Justice ne sont pas assez établis, la notion de « respect » est indispensable à la survie. Lorsque nous faisons cohabiter des cultures qui en sont à des points différents sur cette question, irrémédiablement, cela entraine des violences.

Enfin, la cause la plus probable est le trafic de drogue. Le trafic de drogue a ceci de particulier qu’il se trouve à la croisée de tous les crimes et de tous les délits. Le trafiquant de drogue vit en dehors des lois par son activité-même. A partir du moment où l’on est en dehors des lois, il est beaucoup plus facile d’aller plus loin dans l’illégalité. Menacer, frapper, violenter, torturer, puis tuer, la corde se descend facilement. La forte croissance du trafic de drogue, et notamment de cocaïne (x5 depuis l’an 2000) explique une multiplication de ce genre de faits. Cette affaire de Lyon présente en tout cas tous les symptômes du règlement de compte lié à la drogue. L’enquête le dira.

Notre société est-elle en train de sombrer lentement dans le chaos pour que ce genre de comportement, exhibitionniste et nihiliste soit de plus en plus visible ?

C’est probable. Comme l’Empire romain à sa fin, nous traversons une période de décadence évidente et de fragilisation progressive de toutes les institutions et structures établies. La violence accompagne toujours ce genre d’effondrement. A Rome, les habitants fuyaient les villes devant les bandits, les bandes de pillards, et les gens violents de manière générale.

Nous n’en déjà sommes pas loin et je suis persuadé que nous arriverons bientôt à cette situation en France.