Maarten Blaauw travaille à la production de modèles d'âge pour de nombreux types d'archives des changements environnementaux passés, par exemple les sédiments des lacs et des océans, ainsi que la tourbe. Il est directeur du centre 14CHRONO pour le climat, l'environnement et la chronologie, au département de géographie, d'archéologie et de paléoécologie, à l'école de l'environnement naturel et construit, à l'université Queen's de Belfast.