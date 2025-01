La surveillance cérébrale pourrait représenter l’avenir du travail – son utilisation pourrait améliorer la performance des employés ou aggraver les discriminations

Le Dr Paul W. Brandt-Rauf est doyen et professeur distingué à l'école d'ingénierie biomédicale, de sciences et de systèmes de santé de l'université Drexel. Il était auparavant doyen de l'école de santé publique de l'université de l'Illinois à Chicago (UIC), où il a également été professeur de sciences de la santé environnementale et professionnelle à l'école de santé publique, professeur de médecine au collège de médecine, professeur de bio-ingénierie au collège d'ingénierie et professeur d'administration publique au collège d'urbanisme et d'affaires publiques.