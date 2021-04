La nouvelle mosquée de Strasbourg : un monument d’arrogance…

Une affiche d'appel aux dons pour la construction de la mosquée de Strasbourg.

Et elle se construit avec les impôts des Strasbourgeois !

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Quand la mairie écologiste de la ville a accordé une subvention de 2,5 millions d’euros à l’association Millî Görüs, à l’origine de cette mosquée, on s’est étonné de la somme. 2,5 millions d’euros ! C’était on ne peut plus considérable pour ne pas dire énorme.

Maintenant on comprend mieux. Car l’association a dévoilé la maquette du futur édifice. La mosquée sera haute de quatorze étages. Elle aura dix coupoles et deux minarets de 16 mètres.

Le grand Erdogan, qui est derrière Millî Görüs, la voulait grande. Elle sera grande. Son nom, Eyyûb Sultan, constitue tout un programme. C’est ainsi que s’est appelée la première mosquée construite par les Ottomans à Byzance après qu’ils eurent conquis la ville. Maintenant il s’agit de la conquête de Strasbourg.

L’association Millî Görüs fait la promotion de sa mosquée. Cette boursouflure islamiste sera, dit-elle, « la fierté des musulmans ». Il faudrait être aveugle pour ne pas voir dans cette déclaration une volonté de domination. Il est tout à fait normal que les musulmans aient des mosquées, fussent-elles grandes. Mais s'agissant d'une mosquée étrangère, un peu de discrétion serait la bienvenue. A Strasbourg, les Turcs sont chez nous. Pas chez eux.

Quand on invite quelqu’un à sa table on s’attend à ce qu’il se conduise en personne bien élevée. C’est une question de politesse et de courtoisie. Si je convie à dîner un Juif pratiquant, je veillerais à ce qu’il ait à sa disposition des plats cacher. Si c’est un Turc musulman, je m’emploierais à lui servir de la nourriture halal. Mais si je mange devant lui une côte de porc, je n’ai pas la moindre envie qu’il crache dans mon assiette.

La mosquée de Strasbourg est ainsi devenue célèbre avant même d’être née. Mais la cathédrale de la ville l’est encore plus et depuis longtemps. Elle est haute de 142 mètres. Gageons que la municipalité ne tardera pas à voter une rallonge à sa subvention. Pour que de nouveaux minarets dépassent en hauteur les flèches de la cathédrale. C'est Erdogan qui va être content...