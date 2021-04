La laïcité, une ivresse française ?

Le chantier de la mosquée de Strasbourg a, lui aussi, créé une polémique sur le sujet de la place de l'islam en France.

Universitaire, Edouard Husson a dirigé ESCP Europe Business School de 2012 à 2014 puis a été vice-président de l’Université Paris Sciences & Lettres ( PSL ). Il est actuellement professeur à l’Institut Franco-Allemand d’Etudes Européennes (à l’Université de Cergy-Pontoise). Spécialiste de l’histoire de l’Allemagne et de l’Europe, il travaille en particulier sur la modernisation politique des sociétés depuis la Révolution française. Il est l’auteur d’ouvrages et de nombreux articles sur l’histoire de l’Allemagne depuis la Révolution française, l’histoire des mondialisations, l’histoire de la monnaie, l’histoire du nazisme et des autres violences de masse au XXème siècle ou l’histoire des relations internationales et des conflits contemporains. Il écrit en ce moment une biographie de Benjamin Disraëli.

Alors que Marlène Schiappa annonçait des états généraux de la laïcité dans le Journal du Dimanche la semaine passée, on apprenait un peu plus tard qu’elle avait été sèchement recadrée en Conseil des ministres par Emmanuel Macron pour qui "Les Français s'en fichent et moi aussi. Il y a une loi, il faut l'appliquer" en référence au projet de loi confortant le respect des principes de la République avant d'ajouter "on n’a pas besoin de colloque, de forum, ou de je ne sais quoi. Si c’est pour regarder le film de Caroline Fourest sur Tariq Ramadan, on l’a déjà vu, on a bien compris !". Tariq Ramadan est alors intervenu sur ces entrefaites en twittant qu’il « souriait en lisant que le Président partageait son constat quant à l'obsession qui anime Caroline Fourest à son égard. Elle semble contaminer certains membres de son Gouvernement. En manque de popularité, ils aimeraient rejouer le film "laïcité". Qui est dupe ? ».

Bilan : frères musulmans 1/ laïcité 0...

Atlantico : De quoi ces escarmouches sont-elles le révélateur ? La laïcité est-elle un trésor politique français affaibli par des responsables politiques plus préoccupés de leur image que de la société française ou est-elle devenue un fétichisme dépassé par une réalité qui ne se laisse pas gérer à coups de philosophie politique et de lois ?

Edouard Husson : On pourrait même rétorquer à Emmanuel Macron, quand il dit « Il y a une loi, il faut l’appliquer », que le loi sur le séparatisme était elle-même sans doute inutile tant nous avons dans notre arsenal législatif ce qu’il faut pour combattre l’islamisme. Il est même probable que l’insistance sur la laïcité soit inefficace. Elle donne aux musulmans provocateurs l’occasion de porter le débat sur le terrain religieux, où ils se sentent à l’aise. Il serait beaucoup plus efficace de donner aux chefs d’établissement le pouvoir de décider de la tenue de leurs élèves. Ou d’utiliser le motif de la lutte contre le terrorisme pour interdire les tenues qui dissimulent complètement le visage et le corps. Dès que l’on se place sur le terrain de la laïcité, les islamistes ont un double avantage: 1. Le débat place chrétiens et Juifs sur la défensive - alors que ces deux confessions sont clairement les cibles de la violence musulmane radicale en France et dans le monde. 2. La classe politique est mal équipée car elle se réclame des Lumières. Or les Lumières ont été très faibles intellectuellement sur l’Islam. Les « philosophes » avaient en face d’eux un Islam endormi qu’ils ont voulu faire passer par antichristianisme comme le plus pacifique des « trois religions du Livre ». Voltaire a beau avoir produit l’une des plus belles proses de langue française, il aurait mérité un zéro pointé en philosophie quand il écrit que l’Islam étant le plus simple des monothéismes, il est le plus rationnel. Tant que nous ne nous souviendrons pas que ce sont le judaïsme et le christianisme qui font effectuer à l’humanité sa grande révolution religieuse en séparant le spirituel du temporel et que l’Islam est, par rapport à eux, une régression, une retombée dans la confusion des sphères, nous ne pourrons pas aller bien loin. Saint Augustin est plus efficace que Diderot pour combattre intellectuellement l’islamisme. Sa lecture serait recommandée aussi bien pour Madame Schiappa que pour Monsieur Macron.

Le tragique assassinat au couteau d’une policière à Rambouillet ce vendredi est venu nous rappeler que la pression islamiste ne diminuait pas. La laïcité est-elle l’arme qu’il nous faut pour la combattre ? Quelle est son efficacité pour faire face au défi d’une société de plus en plus fracturée culturellement voire ethniquement ?

Les attentats de janvier 2015 - au plus tard - auraient dû conduire à une lutte sans merci contre le terrorisme et les milieux où il naît en France; un arrêt complet de l’immigration - y compris une suspension de Schengen; une révision de notre politique étrangère, pour coopérer avec les pays qui luttent efficacement contre le terrorisme islamiste. Mais le problème vient de ce qu’une partie de l’intelligentsia et de la classe politique ne voient pas les islamistes comme des individus dangereux, qu’il faut neutraliser mais comme des porte-paroles du nouveau prolétariat, la réincarnation de la victime de la politique occidentale. La société se fracture culturellement ou ethniquement d’abord parce que la souveraineté française n’est pas exercée. Notre Etat obèse est impuissant dans le domaine où nous avons le plus besoin de lui, celui de la défense et de la sécurité intérieure. Ou bien il applique une logique devenue folle comme celle consistant à répartir « les migrants » sur l’ensemble du territoire, pour partager la charge. Il n’y a pas besoin d’être grand clerc pour observer que nos dirigeants sont dépourvus d’instinct vital, ils ne croient plus dans leur pays, ils sont même fascinés secrètement par l’hypothèse de sa disparition. Alors vous pourrez organiser des débats sur la laïcité, avec la meilleure volonté du monde - un peu comme Sarkozy a voulu organiser en son temps des débats sur l’identité française - ça ne servira à rien. Regardez le comportement de notre élite économique. Ils constatent l’échec d’un homme, Emmanuel Macron; mais ils ne voient pas que le macronisme est le nom moderne du renoncement français. Comme il y a, vu la fragilité d’Emmanuel Macron dans les sondages, une possibilité que Marine Le Pen soit élue, que font-ils? Ils cherchent un clone de Macron à pousser dans l’opinion.

Comment une démocratie peut-elle se battre lorsque des pans entiers d’une société décident de facto de ne plus respecter ou appliquer les lois ?

Mais les gens dont nous parlons ne font pas partie de la démocratie française ! Ils sont sur le territoire français. Un territoire dont les gouvernants ne font pas respecter les lois. C’est très différent. On parle aujourd’hui d’islamo-gauchisme. Mais ce dernier serait impuissant s’il ne trouvait pas tolérance et même complicité dans l’Etat. L’islamo-gauchisme peut être combattu et vaincu. L’islamo-républicanisme, c’est plus compliqué: c’est ainsi, en fait, que l’on peut désigner un phénomène qui englobe la complicité des maires avec des musulmans fondamentalismes pour assurer leur réélection et le détournement flagrant des « politiques de la ville », l’absence de contrôle aux frontières, la répartition des « migrants » sur l’ensemble du territoire, la politique étrangère biaisée par des choix idéologiques ou des intérêts financiers, le refus de s’attaquer au nouvel antisémitisme etc. Des Etats-Généraux de la laïcité auraient pour seul effet de rendre visibles, un peu plus, les failles béantes du système républicain de 2021; de faire comprendre que le « en même temps » macronien, qui consiste à courtiser l’électorat communautaire musulman tout en tenant un discours sur la sécurité débouche forcément sur une chimère, un monstre destructeur de la démocratie.