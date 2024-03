"La Hyène du Capitole" de Simon Liberati : peinture hyper réaliste de la décadence après la Dolce Vita.

La Décadence chez les happy few. La fin de la Dolce Vita et le passage à l’époque moderne, cruelle et électrique, sans transition. On prend les personnages des Démons (voir lien C-T à la fin de la chronique) on les plonge à Rome dans les années 70 et on recommence : mais on va plus loin dans l’extravagant, dans l’addiction, dans le déjanté. D’entrée de jeu on croise le gratin des « décadents » : Truman Capote, Helmut Berger, surnommé l’Autrichienne, Andy Warhol… Les trois héros des Démons ne sont plus que deux. Taïné, narcisse lesbienne et toxicomane qui ne semble vivre que dans l’attente de la chute, Alexis, son frère très fragile et si charmant, qui se sait des talents d’écrivains - mais la vie mondaine et les paillettes peuvent-elles encore faire de la bonne littérature ? Tout ce petit monde se retrouve dans un dîner à Rome un soir d’automne.

Ce qui reste de la fratrie Tcherepakine a convié ses compagnons d’insouciance et de succès à festoyer. Autour de la table, Helmut, Truman, Andy et quelques autres. Ils vivent sans le savoir la fin de la Dolce Vita. Et puis surgit de nulle part la Hyène ricanante, cette Dominique Mihrage connue pour ses addictions, créature androgyne et vénéneuse qui attire amants et amantes comme des mouches. On sniffe souvent chez Mimi l’antiquaire égyptien sosie de Farouk, habitude saluée par un perroquet alarmé aux cris de « Polizia pronto ! ».

Autre fait d’armes de ce concentré peopolisant : l’inauguration du Number Two, la nouvelle boîte à la mode. « L’acmé de la fête » était Lee Radziwill avec sa sœur Jackie Kennedy-Onassis, accompagnées de leur ami Truman Capote et de Valentino, Maxime de la Falaise, Ursula Andress, Michael Caine, Jean Paul Getty III, Marella Agnelli. Ce fut l'événement mondain de l’année et la grande ordonnatrice de la fête était, bien sûr, Taïné - peut- être pour la dernière fois - car son précieux et volumineux carnet d’adresse s’est retrouvé au fond du Tibre par un geste de colère et de jalousie d’une hyène trop possessive, « le plus grand porte-malheur des années 70 ».

Bref trois cents pages d’une saga fellinienne interprétée au pied de la Roche Tarpéienne, près du Capitole, mais loin de la Fontaine de Trévi et de la voluptueuse Anita Ekberg. Adieu jeunesse !