La guerre des gauches…

Jean-Luc Mélenchon avec Olivier Faure en avril 2020.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Elle s’appelle Karima Delli. Elle est encartée à ELLV. Et la présence de Médine aux université d’été de son mouvement lui est restée en travers de la gorge.

Elle a tweeté : « en tant que femme de gauche, antiraciste et écologiste, je ne peux cautionner sa présence ». La malheureuse, que n’avait-elle pas dit là !

Les Insoumis se sont déchaînés contre elle. Avec un argument imparable : son tweet a été liké par Damien Rieu du Rassemblement national. Par prudence, nous nous abstiendrons d’en faire de même.

Puis l’estocade finale est venue d’en haut. Mélenchon, de son Olympe, a tweeté. « Médine n’est pas raciste », a-t-il dit. Fatigué sans doute, il a oublié de dire que le rappeur n’était pas antisémite ! Il a fait plus fort en indiquant que les contempteurs de Médine (et donc Karima Delli) étaient des admirateurs de Maurras, de Barrès et du maréchal Pétain.

A cette guerre est venue s’ajouter une autre bien plus dévastatrice. Elle oppose Jean-Luc Mélenchon à Olivier Faure. Le patron du PS a reproché au chef des LFI ses outrances. Riposte terrible de Mélenchon. « Toi et les tiens, vous n’avez pas laissé faire liste commune avec nous pour les sénatoriales et les européennes ». Réponse d’Olivier Faure : « Jean-Luc, tu connais mon numéro de téléphone et tu peux m’appeler ».

Ça finira sans doute par un « sors d’ici si t’es un homme ! » Vu la différence d’âge qu’il y a entre les deux hommes, l’issue de ce sanglant combat ne fait aucun doute. Olivier Faure pourra donc, suivant un illustre exemple, dire « Veni vidi vici ! ».

