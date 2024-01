"La grande histoire de la Russie, de son empire et de ses ennemis" de François Reynaert

« L’histoire est partout dans cette guerre d’Ukraine, souvent instrumentalisée et noyée dans des fleuves de propagande. Un des buts du livre que vous avez entre les mains est d’en refaire le plus simplement, le plus posément, le plus honnêtement possible, le récit pas à pas pour répondre à toutes les questions que chacun se pose et d’éclairer par les faits l’arrière-plan historique de l’événement majeur du XXIème siècle qui est en train de se jouer autour du Dniepr.

Pour autant, je ne voudrais pas que cet ouvrage soit seulement lu comme un livre de circonstances, quelles que soient la gravité et l’importance de celles-ci. Cela lui ferait courir le risque de tomber dans ce que les philosophes appellent la « téléologie », c’est-à-dire le biais consistant à ne relire et réécrire le passé qu’en fonction du but où il est censé arriver. C’est un piège fréquent et redoutable en histoire. Dans le cas précis, il serait moralement contestable. Contrairement à ce qu’il pense sans doute de lui-même, M. Poutine n’est pas l’aboutissement naturel de la destinée de son peuple. De par sa longévité au pouvoir, sa manière d’agir, sa politique, ses choix, il est bien évident qu’il imprime sa marque sur ce premier quart de siècle et qu’il incarne donc ce qui est voué à devenir un épisode de l’histoire russe. Il ne la résume pas.

L’histoire russe est d’une richesse qui vaut mieux que l’instrumentalisation qu’est en train d’en faire l’actuel maître du Kremlin ». (p. 9)