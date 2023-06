La France se rapproche d’un allié stratégique à l’Est de l’Europe

Gitanas Nausėda, président de la Lituanie, et Emmanuel Macron, président français.

L’invasion de l’Ukraine a déclenché un « effet domino » un processus d’éloignement de Moscou de la part de tous les pays riverains de la Russie. Cette dynamique s’est mise en place en Asie Centrale où la Chine s’est empressée de réunir autour d’elle une conférence régionale où Moscou n’était pas convié. L’entrée de la Finlande dans l’Otan, après des décennies de distance, fait naturellement partie de cette dynamique. Les pays Baltes mènent tous une politique très active de sécurisation et d’arrimage plus fort de leurs économies avec les autres membres de l’Union Européenne.

Dans ce concert, sécuritaire, politique, et économique, la France a mise en œuvre ses capacités de projection militaire, pour renforcer la sécurité aérienne de la zone Baltique, dans le cadre de la mission Otan ‘Baltic Air Policing’.

Une coopération sécuritaire active

Au cours de leurs 4 mois de présence sur la base Lituanienne de Siauliai, les Rafale de l’Armée de l’Air ont intercepté et identifié plus de 25 aéronefs au cours de 500 heures de vol. Cette collaboration sécuritaire est naturellement le fruit d’une très bonne entente politique. Cette dernière a eu l’occasion de s’exprimer le 23 Mai, lors de la visite à l’Élysée du président de la Lituanie, Gitanas Nauseda.

Ont été abordées les importantes questions sécuritaires, telle la tenue du prochain sommet de l’Otan dans la capitale Lituanienne les 11-12 Juillet, et la conférence européenne au Bourget le 19 Juin sur la défense anti-aérienne, et les capacités de frappe dans la profondeur. Le Président Macron a annoncé que la France reprendrait à nouveau son intervention de police aérienne depuis le territoire Lituanien dès le mois de Décembre 2023

En termes de coopération industrielle, le président Lituanien s’est félicité de la présence d’entreprises françaises à Vilnius, au mois d’Avril, lors du ‘Baltic Miltech Summit’ consacré à l’innovation dans le domaine de la défense. Mais la coopération Franco-Lituanienne ne se limite pas à ce seul domaine sécuritaire.

Les opportunités énergétiques

Comme a eu l’occasion de de l’exprimer le président Français au cours de cette rencontre, un autre axe central de la politique des 2 pays repose sur l’énergie, et la nécessaire indépendance énergétique européenne.

La Lituanie possède une réelle expérience de volonté d’indépendance énergétique. A son entrée dans l’Union Européenne en 2004, elle a abandonné sa centrale nucléaire de « technologie Tchernobyl » assurant plus de 70% de sa production d’électricité. Le gaz et le pétrole russe ont assuré le remplacement. L’invasion de l’Ukraine a conduit à un deuxième changement stratégique. Les nouvelles priorités énergétiques s’appellent donc GNL et renouvelables, deux technologies où la France investit également. Vilnius se dirige vers les 30% d’éolien grâce à un vaste parc off-shore, au même moment où les grands parcs éoliens français se mettent en place au large du sud de la Bretagne.

Les nouvelles technologies énergétiques ne constituent pas le seul domaine d’attrait commun.

La révolution des biotechnologies

Le premier symposium sur les sciences de la vie entre la France et la Lituanie a été organisé à Paris fin 2022, sous l’égide du Conseil Scientifique de Lituanie, du CNRS, et de l’ambassade de Lituanie en France. Plus de 280 participants ont assisté à la présentation de 20 travaux de recherches de la part de scientifiques des 2 pays.

Cette dynamique s’est poursuivie avec la récente visite, début février, d’une délégation de scientifiques lituaniens à Bordeaux pour renforcer la coopération entre les centres lituaniens des sciences de la vie et le Centre National de la Recherche scientifique (CNRS) et l'université de Bordeaux.

"Cette visite ouvre de nouvelles opportunités de coopération entre les scientifiques lituaniens et français dans le domaine des sciences de la vie", a déclaré l'ambassadeur de Lituanie en France Nerijus Aleksiejūnas lors de la réunion, évoquant les priorités de cette coopération.

Cette trajectoire va se poursuivre dans les prochains mois avec le Symposium “Life Sciences Baltic 2023“ qui se déroulera à Vilnius le 20 et 21 Septembre.

Cet événement constitue une réelle opportunité de rencontre et d‘échanges entre entreprises lituaniennes du secteur Biotech, et entreprises françaises, et aussi pour les investisseurs. L‘éco-système Lituanien dans ce domaine montre vitalité et performances. Plus de 400 entreprises opèrent en Lituanie dans ce secteur et exportent produits et services dans plus de 100 pays dans le monde.

La technologie bouleverse les situations acquises. L‘innovation permet à tout pays, quelle que soit sa taille, de jouer un rôle mondial de tout premier plan. Les biotechnologies font naturellement partie de cette révolution. La Lituanie et la France ont donc tout intérêt à fortifier cette dynamique commune.

La coopération franco-lituanienne a donc de très beaux jours devant elle. Son domaine s‘étendra d‘ailleurs prochainement puisque 2024 verra le lancement d‘une saison culturelle de la Lituanie en France. Paris souhaite pleinement assumer son rôle auprès de ses alliés à l‘Est de l‘Europe.