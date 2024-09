La dernière version de ChatGPT propose une fonctionnalité qui devrait faire un carton et voilà pourquoi ça pourrait vite devenir un problème

Rob Brooks est un biologiste évolutionniste dont le métier consiste à réfléchir sur le sexe. Parmi les sujets sur lesquels il a pensé et écrit, citons l'évolution du choix du partenaire, le coût de la séduction, la raison pour laquelle les animaux vieillissent et les liens entre le sexe, l'alimentation, l'obésité et la mort.