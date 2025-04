MATIÈRE NOIRE

La découverte d’une nouvelle forme de matière noire pourrait éclaircir un mystère sur la Voie lactée vieux de plusieurs décennies

Le cœur de la Voie lactée cache peut-être bien plus que des étoiles. Une nouvelle étude avance que deux phénomènes mystérieux – l’ionisation intense d’un gaz dense et une émission de rayons gamma – pourraient avoir une origine commune : une forme légère et insaisissable de matière noire. Une hypothèse qui relance la quête de l’invisible.