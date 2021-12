La Chine, première économie au monde d’ici 2030. Ou pas…

Un écran de télévision montre un programme d'information sur une rencontre virtuelle entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden dans un restaurant de Pékin, le 16 novembre 2021.

Atlantico: Les États-Unis sont considérés comme la première puissance économique mondiale, mais dans la course au leadership mondial, on dit que la Chine rattrape son retard à la vitesse de l'éclair. De nombreux experts estiment même qu'avec sa forte croissance, la Chine pourrait rattraper les États-Unis en 2030. Au cours des deux dernières décennies, la croissance du PIB a-t-elle été favorable à la Chine ? La Chine va-t-elle vraiment dépasser les États-Unis en tant que première économie mondiale ?

Cette question rassemble certaines des interrogations qui sont au cœur de l'ambition géopolitique et géoéconomique de la Chine. L'idée que la Chine pourrait dépasser les États-Unis et devenir la première économie mondiale au cours de la prochaine décennie est un récit que Pékin propage dans le cadre de l'histoire de la « montée inévitable de la Chine ». Ce discours est souvent repris sans réfléchir par de nombreuses personnes dans ce que j'appelle les « démocraties libérales ». Examinons donc la situation.

Selon les données officielles chinoises, l'économie a progressé de plus de 10 % par an dans les années 2000, et de 7,2 % entre 2001 et 2020. Fin 2020, la croissance n'a été que de 2,3 % par rapport à l’année précédente, même si la Chine a su rebondir en 2021. C'est un schéma très familier dans le monde entier.

Pourtant, alors que cette année touche à sa fin, nous pouvons constater que les économies de la Chine et des États-Unis étaient au coude à coude lors du troisième trimestre, et je m'attends à ce que les États-Unis aient une croissance plus rapide que la Chine dans l'année du quatrième trimestre. Il s'agit d'une sorte de hors-d'œuvre pour des répliques beaucoup plus intéressantes que nous observerons au cours de la prochaine décennie ou plus, car deux choses importantes sont en train de changer.

Premièrement, l'économie chinoise ralentit car elle est confrontée à des vents contraires de plus en plus violents. Deuxièmement, les dirigeants chinois accordent ostensiblement plus d'attention à la qualité de la croissance et au niveau de vie de la population, plutôt qu'à la quantité de la croissance.

Ainsi, par exemple, les vents contraires incluent la prise en compte du surendettement et des limites à la capacité de l'économie et des emprunteurs à s'endetter davantage, ce qui a été le principal agent de la croissance depuis 2008. La société chinoise vieillira plus rapidement au cours des 22 prochaines années que n'importe quel autre pays de la planète et atteindra une société âgée 2 à 3 fois plus rapidement que ça a été le cas en Europe et aux États-Unis, période pendant laquelle les vieilles économies ont développé un statut de revenu élevé et un système de protection sociale étendu et profond. La Chine n'est peut-être pas en mesure de le faire, et ne semble pas non plus vouloir le faire.

Il y a aussi la faible croissance de la productivité, qui s'est arrêtée avec le virage à gauche vers un système de gouvernance plus totalitaire et plus contrôlant, qui tente d'amener le secteur privé dynamique à se conformer aux objectifs et aux stratégies du parti communiste. Enfin, et ce n'est pas le moins important, l'environnement extérieur actuel est le plus difficile que la Chine ait connu depuis l'ère Mao. Elle est confrontée à d'énormes contraintes d'accès aux technologies et aux produits haut de gamme dont elle dépend par le biais des importations.

En outre, les dirigeants semblent savoir qu'ils doivent changer leur modèle de développement et se concentrer davantage sur les inégalités et une classe moyenne en difficulté. D'où l'accent mis sur le concept ravivé de « prospérité commune ». Toutefois, à ce stade, il ne s'agit que d'un slogan politique sans grand contenu, et nous ne savons pas si et quand le gouvernement tentera de modifier le modèle de développement de la Chine pour le rendre plus axé sur la consommation et l'industrie des services. La logique voudrait qu'il le fasse, mais la politique appliquée suggère que la Chine de Xi Jinping souhaite éviter de « suivre le modèle occidental ». Elle n'a cependant pas d'alternative claire et crédible, si ce n'est que le parti dirige tout et que l'État est omniscient. Bonne chance avec ça !

En résumé, je pense que la croissance de la Chine va ralentir à environ 3-4% au cours des 10-20 prochaines années, et qu'en raison d'une pression déflationniste accrue en Chine et d'une croissance et d'une inflation légèrement plus élevées aux États-Unis, l'objectif de dépasser le PIB nominal ou monétaire des États-Unis pourrait être une ambition qui ne sera jamais réalisée. N'oubliez pas que les États-Unis représentent 23 000 milliards de dollars et la Chine 14 700 milliards de dollars. Si les deux pays augmentent leur PIB monétaire à peu près au même rythme, l'avance des États-Unis se creusera. Même si la Chine parvenait à dépasser les États-Unis - car cela reste évidemment possible -, surtout si les choses tournaient mal aux États-Unis, cela ne représenterait rien de plus qu'un droit de vantardise. En termes de PIB par habitant, l'Amérique restera longtemps encore loin devant la Chine.

Les perspectives qui prédisent le dépassement des Etats-Unis par la Chine oublient-elles que les Etats-Unis, avec leur poids dans la consommation mondiale et grâce au dollar qui centralise 60% des échanges et des flux mondiaux, ont des atouts que la Chine ne pourra peut-être jamais vraiment égaler ?

Le côté américain de ce récit est bien sûr tout aussi important que le côté chinois, et il est rarement mentionné dans cet échange. En sortant de la pandémie, et sans connaître encore l'impact mondial du nouveau variant du Covid, l'économie américaine se porte plutôt bien. Certains secteurs, comme les loisirs, les voyages, l'hôtellerie et la construction aéronautique, ne se portent pas très bien, mais d'autres, comme les plateformes de données, l'informatique dématérialisée, la finance, le courtage et même des pans entiers de l'industrie manufacturière, se portent beaucoup mieux. Le PIB augmente fermement, même avec 5 millions de travailleurs de moins qu'avant la pandémie. Il s'agit d'une croissance de la productivité dans le langage courant. Les salaires et les traitements augmentent fortement, les gens quittent leur emploi pour de nouvelles opportunités à un rythme presque « normal », et la création de nouvelles entreprises est en plein essor.

Les États-Unis peuvent-ils maintenir ce type de performance pendant encore 20 ans ? Certainement pas, mais la clé sera de savoir si les nouvelles technologies continuent à prospérer et à se répandre vers les parties ennuyeuses de l'économie comme le commerce de gros, le commerce de détail et la distribution, le transport, etc. Je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser que cela commence à se produire. Il est clair que les initiatives de Joe Biden en matière d'infrastructures et d'économie joueront un rôle dans cette possible reprise de la croissance de la productivité et renforceront l'élan vers l'avant.

Bien entendu, cela ne signifie pas que les États-Unis obtiennent une note parfaite. La situation budgétaire doit être maîtrisée, d'autant qu'à partir du milieu des années 2020, les coûts des soins de santé devraient augmenter fortement. La reprise de l'inflation est actuellement préoccupante, mais elle est concentrée sur moins d'un tiers de l'indice des prix à la consommation. Cependant elle n’est pas aussi élevée que dans les années 1970, et ce n'est pas tout à fait une mauvaise chose.

Il est également vrai que la pole position du dollar américain dans le système financier mondial lui confère d'énormes avantages, dont la Chine n'est que trop consciente. Afin de se « découpler » du système dominé par le dollar, la Chine tente d'internationaliser sa monnaie, le RMB, d'amener d'autres pays et acteurs à commercer et à libeller avec, de numériser le RMB et de former des institutions alternatives à SWIFT, par exemple, pour le règlement et la compensation des transactions mondiales. Il est possible que ces initiatives donnent des résultats positifs, mais je parie que dans 10 à 15 ans, le RMB ne sera pas plus utilisé que le yen japonais ou le franc suisse, et pas plus que l'euro, sans parler du dollar américain.

Je pense donc que les gens ont autant tendance à sous-estimer les États-Unis qu'à surestimer la Chine. Le point noir dans cette affaire - encore une fois - est la politique, cette fois la possibilité que Donald Trump ou un clone devienne président en 2024. Je ne peux pas imaginer un revirement plus rapide du sentiment envers les États-Unis si cela devait se produire. Cela ne signifie pas que tous les candidats républicains à la présidence seraient aussi potentiellement toxiques, mais un ou plusieurs d'entre eux pourraient l'être - juste au moment où l'Amérique aura besoin d'une vente énergique de sa puissance douce et d'une collaboration étroite avec ses alliés.

Compte tenu de la déflation des prix de l'immobilier en Chine et du ralentissement de sa croissance, l’économie américaine est-elle plus stable que celle de la Chine ?

Je ne suis pas sûr que l'économie des années 2020 soit « stable », compte tenu des chocs qui se sont produits sous la forme de la crise financière il y a un peu plus de dix ans, puis de la pandémie, et maintenant de la dette ou des conséquences de l'héritage fiscal. Il s'agit de chocs graves pour le modèle capitaliste que nous connaissons, et nous essayons tous de trouver des mécanismes d'adaptation pour faire face aux conséquences, tout en essayant de trouver des solutions à la démographie à laquelle nous sommes tous confrontés, à savoir le vieillissement rapide, et à l'interruption de la croissance de la productivité. Je suis cependant convaincu que, malgré le désordre dans lequel nous nous trouvons, de meilleurs résultats sont possibles, et même probables, si nous consacrons notre attention à ces tâches et si une nouvelle génération apporte son énergie aux nouveaux défis politiques, notamment le changement climatique et l'écologisation de l'économie.

En effet, je pense que le système de gouvernance auquel nous croyons et les valeurs que nous jugeons importantes nous permettront, je l'espère, de nous adapter et d'affronter avec succès les luttes économiques difficiles. Je pourrais bien sûr me tromper lourdement.

Mais même si c'est le cas, je pense que la stagnation prolongée du moteur de croissance du marché immobilier chinois, l'absence d'un candidat alternatif pour diriger la croissance économique, la stagnation des réformes et de la productivité et l'enlisement dans le piège des revenus moyens ne sont pas non plus une image très réjouissante des perspectives de la Chine.

Et dans mon scénario, je n'ai même pas envisagé la possibilité d'une baisse significative des prix de l'immobilier en Chine, en partie parce que le secteur du logement est moins financiarisé qu'en « Occident », et en partie parce que le gouvernement dispose de leviers de contrôle dont ne disposent pas les gouvernements de nos pays. Mais si les prix de l'immobilier baissaient, ne serait-ce qu'en termes réels, les conséquences sur les valeurs de garantie, les portefeuilles de prêts bancaires et la stabilité financière pourraient être encore pires que ce que je pense.

Le parallèle le plus proche de cette situation auquel je puisse penser est le Japon en 1989 et après. La décennie perdue du Japon s'est avérée en réalité être deux décennies perdues et a également découlé d'une « crise » de la dette intérieure, comme c'est le cas pour la Chine. Cela ne signifie pas que la Chine connaîtra un moment Lehman ou une crise de financement lorsque les investisseurs étrangers retireront leurs capitaux puisque le système financier chinois appartient à l'État, pour l'essentiel, et le pays a peu de dette extérieure. Mais cela ne signifie pas que les crises de la dette intérieure ne se produisent pas, ni qu'elles sont indolores à résoudre.

La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler de « l'ascension inévitable de la Chine », restez-en sur le fait qu'il n'y a rien d'inévitable à ce sujet, ni d'ailleurs de destin dans lequel la possibilité d'ascension ne s'accompagne pas aussi de la possibilité de chute.

Depuis 2017, la Chine est devenue la première économie mondiale en parité de pouvoir d'achat, comment l'expliquez-vous ? Cela montre-t-il que les Chinois sont devenus plus riches que les Américains ?

Vous avez raison de dire qu'en termes dits de PPA, tels que mesurés par la Banque mondiale, le PIB de la Chine est de 26,65 trillions de dollars, contre 22,67 trillions de dollars pour l'Amérique. Rappelons que personne n'a de compte ou n'effectue de transactions commerciales dans la monnaie PPA. Personne ne dépense d'argent pour la défense, la sécurité intérieure ou la technologie en termes de PPA. Et très peu de gens comprennent vraiment pourquoi nous mesurons les choses en PPA.

Nous le faisons parce que les pays plus pauvres ont des prix plus bas. Le prix ou la valeur d'une coupe de cheveux à Pékin ne devrait pas être si différent de celui d'une coupe à Bordeaux. Un kilo de bœuf ou de porc à Ningbo devrait être à peu près le même à Nice - le tout ajusté en fonction des coûts, des loyers et des autres intrants. Pourtant, les prix varient considérablement, bien sûr. Tout n'est pas moins cher en Chine - les produits de luxe sont beaucoup plus chers qu'en Europe - mais les prix de la plupart des biens et services sont sensiblement plus bas en Chine.

Ainsi, en tant que mesure du bien-être, le PIB basé sur les PPA nous indique quelque chose que nous pourrions ne pas reconnaître si nous examinions uniquement les prix du marché dans une monnaie commune, à savoir le dollar américain, car le taux de change du RMB par rapport au dollar américain peut être inapproprié.

N'oubliez pas que le revenu par habitant en Chine représente environ un cinquième de celui des États-Unis. Environ 600 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, ne gagnent encore que 1000 yuans ou 140 euros par mois. Il est donc logique que les prix soient beaucoup plus bas, et ce que fait la PPA, c'est d'essayer de considérer le revenu global ou la production en termes corrigés des prix. Sur cette base, le PIB de la Chine est légèrement supérieur à celui des États-Unis. En d'autres termes, la valeur de ce qu'elle produit, ajustée pour des prix plus bas, est un peu plus importante.

C'est tout à fait acceptable si vous restez à l'écart des discussions sur la défense, la géopolitique, les bénéfices des entreprises, l'emploi, l'éducation, le bien-être, l'épargne, la création de crédit et tout ce qui compte en macroéconomie ou en économie politique. À toutes fins utiles, le PIB basé sur les PPA n'a aucune signification réelle du point de vue de ce qui intéresse la plupart d'entre nous.

Au début de l'automne, Pékin a dévoilé son plan visant à doubler la taille du PIB de la Chine d'ici 2035 et à stimuler sa croissance. Cela sera-t-il suffisant pour devenir la première puissance mondiale ?

Il est de toute évidence totalement insuffisant de se contenter d'affirmer que son objectif est de doubler son PIB ou de devenir un pays riche et puissant, ce qui est l'objectif de la Chine pour son centenaire en 2049. Si l'intention déclarée était la clé de l'accomplissement et du succès, il n'y aurait aucun problème économique nulle part.

Et ce n'est pas parce que le PCC affirme son intention de doubler le PIB d'ici 2035 que cela va se produire. Si cela se produisait, cela impliquerait une croissance annuelle composée d'un peu plus de 5 % par an, ce qui n'est pas impossible, mais ce dont vous avez besoin n'est pas une feuille de calcul, mais une stratégie. Cela nécessite l'élaboration d'un modèle de développement économique, ainsi que des initiatives et des réformes politiques d'accompagnement conçues pour obtenir ce résultat année après année, sans interruption.

Si le PIB de la Chine devait atteindre 30 000 milliards de dollars d'ici 2035, le revenu par habitant dépasserait certainement les 20 000 dollars, ce qui placerait la Chine au bas de l'échelle de l'OCDE. Cela dit, on peut imaginer que d'ici 2035, tous les pays membres auront également fait des progrès et se seront éloignés de leur position actuelle, de sorte que la position de la Chine, en termes relatifs, ne sera peut-être pas très différente de ce qu'elle est aujourd'hui.

L'essentiel, cependant, n'est pas de considérer cela comme un exercice de mathématiques, ni de croire sans réserve aux intentions du PCC, mais de se demander comment les choses vont changer pour atteindre 5 % par an. En effet, comme j'ai essayé de l'expliquer, le système de gouvernance et la politique de la Chine suggèrent de plus en plus que les contraintes de croissance propres au pays sont plus nombreux que les facteurs de croissance.

Que faudrait-il pour que la Chine puisse réellement espérer devenir la première puissance économique mondiale ? Qu'est-ce qui permettrait aux États-Unis d'être sûrs de l'empêcher ?

Je ne pense pas que les États-Unis puissent vraiment empêcher la Chine de réussir ou de se planter. Ils peuvent rendre les choses gênantes et difficiles pour la Chine en matière d'accès aux technologies et aux biens et services sensibles, mais si les dirigeants et les institutions de la Chine sont suffisamment bons, alors ils peuvent probablement surmonter les tentatives de confinement des Américains ou d'autres pays. Je pense plutôt que les États-Unis devraient se préoccuper principalement de s'assurer qu'ils continuent à bien gérer le changement, à s'adapter aux nouvelles circonstances difficiles et à investir dans leur propre bien-être économique. Je pense que le gouvernement Biden en est bien conscient. Si le déclin des États-Unis a été exagéré, et ce n'est pas la première fois depuis un siècle ou deux, ils pourraient rester et resteront une puissance de premier plan dans le système mondial pendant très longtemps encore.

La question centrale ici est de savoir ce qu'il faudrait à la Chine pour devenir ce qu'elle aspire à être - forte, riche et puissante, capable de remodeler la gouvernance et les institutions mondiales tout en cimentant ses relations avec d'autres nations qui n'auront pas besoin d'être amadouées ou intimidées pour se conformer aux demandes de Pékin en matière de géopolitique et de politique.

Cela nécessitera un poids économique et beaucoup de soft power, pour lesquels la Chine dépense actuellement des dizaines de milliards de dollars chaque année, mais avec très peu de retour. Je doute que cela change dans la Chine de Xi Jinping, car il est pratiquement impossible d'imaginer qu'il conduise la Chine sur une voie politique radicalement différente. Idem pour la rhétorique antagoniste qui voit la Chine écarter les Etats-Unis et les autres démocraties libérales et établir un système de gouvernance favorable au PCC dans le monde.

En ce qui concerne le poids économique, tout dépend, et cela vaut la peine de le répéter, de la capacité politique du PCC à faire fonctionner son nouveau modèle de développement ou à plier pour permettre le retour des réformes libérales. Cette issue semble peu probable, et je m'attends à ce que la Chine de Xi redouble de leadership du parti dans tous les domaines de la vie commerciale et sociale, et à ce que les entreprises d'État reprennent leur place dans les « sommets » de l'économie, les entreprises privées jouant un rôle de soutien, subsidiaire et limité.

Je ne pense pas que cela crée les conditions pour que la Chine devienne la première puissance économique mondiale, à moins qu'il n'y ait un changement profond dans les alignements politiques à l'intérieur de la Chine conduisant à un type de régime de gouvernance très différent, plus libéral et expérimental. En l'absence d'un tel changement, je ne doute pas que la Chine restera la puissance dominante en Asie et conservera l'ambition d'être la première puissance mondiale. Le défi auquel nous sommes confrontés en Europe et aux États-Unis, ainsi qu'au Japon, en Inde, en Australie et ailleurs, est de nous efforcer, dans un avenir prévisible, de faire en sorte que l'ambition de la Chine ne reste rien de plus qu'une ambition, non satisfaite.