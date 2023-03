"La chambre des merveilles" de Lisa Azuelos

Née le 6 novembre 1965 à Neuilly-sur-Seine, Lisa Azuelos est la fille de l’actrice Marie Laforêt et de Judas Azuelos, un homme d’affaires marocain. Elle n’a que deux ans quand ses parents se séparent. Sa mère en a la garde, mais la petite fille va pourtant être envoyée dans un pensionnat en Suisse, d’où son père la sortira, à l’âge de douze ans. Après son bac, la jeune Lisa entame des études de gestion. En 1987, devant le krach boursier, elle tourne le dos au monde des affaires et commence à travailler dans le cinéma. Elle devient assistante, écrit, et rencontre celui qui deviendra son mari, le réalisateur Patrick Alessandrin, dont elle divorcera après onze ans de mariage. En 1995, elle signe avec lui, son premier scénario, Ainsi soient-elles, et en 2001, elle écrit, toute seule, la comédie 15 Août. Son succès la lance. En 2006, c’est, au scénario et à la réalisation, Comme t’y es belle; puis, en 2008, LOL, avec Sophie Marceau, qui réalise plus de trois millions d’entrées; et, en 2014, Une Rencontre, encore une fois avec Sophie Marceau.

En 2017, après deux ans de travail acharné - sous le regard vigilant d’Orlando, elle en signera le scénario et la réalisation - elle sort son film sans doute le plus ambitieux Dalida, un biopic de la chanteuse tant adulée qui se suicida en 1987.

En 2018, elle revient à la comédie dramatique avec Mon bébé, film qui lui vaut le Grand Prix du Festival de l’Alpe d’Huez.

Après un petit détour en 2022 par Prime Video pour I love America avec Sophie Marceau, la cinéaste revient cette année au cinéma avec cette Chambre des merveilles produite par l’équipe de La Famille Bélier.