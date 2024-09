Michael A. Di Giovine est professeur d'anthropologie au département d'anthropologie et de sociologie de l'université West Chester de Pennsylvanie (États-Unis) et directeur du musée d'anthropologie et d'archéologie de l'université West Chester. Il est également membre honoraire du département d'anthropologie de l'université du Wisconsin-Madison. Directeur du programme d'études muséales à la WCU, il enseigne non seulement des cours d'introduction à l'anthropologie culturelle, mais aussi la conception et la gestion d'expositions muséales, le patrimoine culturel, le tourisme, la religion et la culture italo-italo-américaine.