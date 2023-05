La Californie à la veille d’une nouvelle ruée vers l’or après les tempêtes de l’hiver

La Californie croule depuis quelques semaines sous des eaux torrentielles après le passage de nombreuses tempêtes hivernales.

Atlantico : Les récents incendies et la pluie ont provoqué une « ruée vers l'or 2.0 » dans la Central Valley, en Californie, où certains ont trouvé des morceaux d’or mis au jour par ces événements naturels. Comment expliquer le jaillissement de cette manne ?

Michel Ruimy : Abonnée aux ocres provoqués par les sécheresses, aux canicules et aux immenses incendies de forêt qui ont ameubli le sol, la Californie croule depuis quelques semaines sous des eaux torrentielles après le passage de nombreuses tempêtes hivernales. Connu pour son ensoleillement et ses palmiers, cet Etat s’est, en outre, paré d’un épais manteau neigeux le mois dernier, signe supplémentaire du dérèglement climatique. Les montagnes ont été ensevelies sous plusieurs mètres de neige, conséquence d’un rare blizzard autour de Los Angeles.

Mais les faramineuses précipitations qui ont eu lieu dans la vallée centrale de la Californie, sur le versant ouest de la Sierra Nevada, ont déversé des torrents d’eau dans les ruisseaux et les rivières de montagne et ont contribué à pousser en aval ce que certains appellent l’« or des inondations ». C’est comme si Dame Nature avait dirigé un nettoyeur de haute pression sur les collines et avait fait tomber des minéraux précieux encore enfouis dans la roche et la terre.

Selon certains experts, environ 15% de l’or californien ont déjà été découverts. Près de 175 ans après la première la ruée vers l’or, de nombreux prospecteurs considèrent aujourd’hui que la Nature est en train de libérer une nouvelle réserve de métaux précieux et sont à la recherche des 85% restants.

Quels sont les prix de l’or à l’heure actuelle ? Sont-ils de nature à favoriser cette ruée ?

Ce métal précieux, qui ne verse pas de revenu, bénéficie actuellement d’arbitrages favorables. Son cours est porté notamment par les craintes entourant la stabilité du système financier à la suite de la faillite de la Silicon Valley bank et à la chute de la First Republic Bank - deuxième plus grosse faillite bancaire de l’histoire des Etats-Unis -, par le reflux des taux réels (taux des obligations d’Etat à 10 ans diminué des anticipations d’inflation à moyen terme) mais surtout par la vive demande (+18% sur l’ensemble de l’année 2022) émanant notamment des banques centrales, qui n’ont pas autant acheté d’or depuis 1967 (1 136 tonnes / +150%) ! Les grands argentiers des pays émergents, en particulier la Chine et la Russie, sont pris d’une fièvre acheteuse dans la mesure où ils souhaitent « dédollariser » leur économie.

Le prix de l’or a ainsi connu une flambée aussi soudaine qu’inattendue depuis la fin du mois de septembre. Il avoisine aujourd’hui les 2 000 USD l’once troy.

L’orpaillage étant une activité informelle, il est difficile d’évaluer le nombre de personnes qui s’y livrent et les quantités extraites. Dans ce contexte, à ce jour, il semble que le volume concerné soit faible et ne peut donc peser sur le marché. A l’inverse, une espérance de gains, même minime, peut être un motif pour ces orpailleurs.

Alors que les menaces sur l’économie s’accumulent, l’or est-il, à nouveau, une valeur refuge ?

Selon le constat dressé par le Conseil mondial de l’or dans son dernier bilan annuel, l’or est encore un actif recherché en temps de crise économique et financière ou lors d’une volatilité significative sur les marchés financiers.

Compte tenu du contexte actuel, la « relique barbare » (Keynes) a parfaitement joué, depuis quelques mois, son rôle de valeur refuge par excellence. Outre le fait qu’elle ne porte pas de risque de défaut et soit exempte de risque politique - ce qui cimente la confiance -, les détenteurs ont, en effet, apprécié sa performance en temps de crise, sa résistance parfaite à l’inflation et qu’elle a offert une diversification de portefeuille efficace et utile. En pleine panique bancaire, elle s’est appréciée alors que tous les actifs risqués chutaient fortement. Bien peu d’actifs peuvent en dire de même

Il convient toutefois de ne pas oublier que les résultats passés ne préjugent pas des performances futures.

Quels effets une nouvelle ruée vers l’or, même limitée, pourrait-elle avoir ?

Au plan économique, en dépit de son caractère aléatoire, l’orpaillage offre, à court terme, des opportunités de travail inespérées à toute une frange de la population qui n’avait guère de perspectives auparavant. Sur le long terme, aux emplois directs sur les sites, une importante création d’emplois indirects pourrait avoir lieu (vente de matériels et de véhicules de transport, construction de bâtiments, développement du commerce…) et, au final, l’économie repartirait localement. Notons toutefois, que les revenus tirés de cette activité diminuent progressivement avec l’exploitation intensive des sites.

Au plan social, une amélioration des conditions de vie des populations pourrait être observée. Par exemple, après avoir gagné de l’argent, les individus pourraient réaliser leurs projets au risque toutefois de constater, chez les jeunes, une certaine déscolarisation.

Au plan sanitaire, l’orpaillage n’est pas sans risques car il donne lieu à de nombreux accidents de travail dans les lieux où le creusement de puits est nécessaire. Ainsi, on pourrait assister à des chutes et à des effondrements, ainsi qu’à des accidents ou des problèmes de santé dus à une mauvaise manipulation d’outils ou de produits dangereux (explosifs, produits toxiques…). À cela, s’ajoutent les poussières dégagées par les machines qui portent atteinte à la santé des orpailleurs.

Sans oublier le développement d’une certaine délinquance et criminalité.

Au plan financier, les données historiques confirment la corrélation négative entre l’or et les actions mais aussi les taux d’intérêt.