La blockchain est une technologie clé - un informaticien explique pourquoi l'avenir post-crypto-crash est prometteur

Une photo d'illustration prise à Londres montre des pièces de cryptomonnaies Tether, de Bitcoin et Etherium.

Yu Chen est Professeur de génie électrique et informatique au sein de l'Université Binghamton, l'Université d'Etat de New York.

Les gens entendent beaucoup parler de la technologie blockchain en relation avec les crypto-monnaies comme le bitcoin, qui s'appuient sur les systèmes blockchain pour conserver des enregistrements des transactions financières entre les personnes et les entreprises. Mais un effondrement de la confiance du public dans les crypto-monnaies comme TerraUSD – et donc une chute massive de leur valeur marchande – ne signifie pas que leur technologie sous-jacente est également sans valeur.

En fait, il existe de nombreuses autres utilisations pour ce type de système, qui ne repose pas sur un stockage centralisé et où de nombreuses personnes peuvent participer en toute sécurité, même si elles ne se connaissent pas toutes.

En tant qu'informaticien explorant de nouvelles technologies pour les futures technologies de réseaux de communication intelligents, j'ai, avec de nombreux ingénieurs et développeurs, montré que la technologie blockchain est une solution prometteuse à de nombreux problèmes difficiles de confiance et de sécurité des applications réseau de nouvelle génération. Je vois plusieurs façons dont les blockchains se révèlent utiles qui ne sont pas liées à la crypto-monnaie.

Des chaînes d'approvisionnement

Les chaînes d'approvisionnement mondiales modernes nécessitent une énorme quantité d'informations pour le nombre massif de produits expédiés dans le monde entier. Ils souffrent de limites de capacité de stockage de données, de processus papier inefficaces, de systèmes de données disjoints et de formats de données incompatibles. Ces méthodes traditionnelles de stockage centralisé des données ne permettent pas de retracer efficacement l'origine des problèmes, comme la provenance d'un produit de mauvaise qualité.

Stocker des informations sur une blockchain améliore l'intégrité, la responsabilité et la traçabilité. Par exemple, IBM's Food Trust utilise un système de blockchain pour suivre les produits alimentaires du terrain aux détaillants. Les participants à la chaîne d'approvisionnement alimentaire enregistrent les transactions dans la blockchain partagée, ce qui simplifie le suivi.

Soins de santé

La propriété et la confidentialité des données sont des préoccupations majeures dans le secteur des soins de santé. Les systèmes centralisés actuels ne peuvent pas répondre à tous les besoins divers des patients, des prestataires de services de santé, des compagnies d'assurance et des agences gouvernementales. La technologie Blockchain permet un système décentralisé de contrôle d'accès aux dossiers médicaux où les intérêts de toutes les parties prenantes sont protégés.

Les systèmes de blockchain permettent non seulement aux prestataires de services de santé de partager en toute sécurité les dossiers médicaux des patients, mais permettent également aux patients de savoir qui a accédé à leurs dossiers et de déterminer qui est autorisé à le faire.

Bancaire et financier

La banque et la finance bénéficient de l'intégration des réseaux blockchain dans leurs opérations commerciales. Au lieu d'essayer de développer des crypto-monnaies avec des capacités nouvelles ou différentes, le secteur financier a reconnu que les systèmes de blockchain sont un moyen fiable de stocker des informations sur les devises traditionnelles comme le dollar, l'euro et le yen, ainsi que sur les produits financiers.

Les chaînes de blocs offrent aux consommateurs la possibilité de surveiller leurs transactions au fur et à mesure de leur traitement, presque en temps réel, de n'importe où. Les banques bénéficient également des chaînes de blocs, avec la possibilité de mener des affaires entre institutions de manière plus efficace et sécurisée.

Dossiers de propriété

Le processus manuel d'enregistrement des droits de propriété d'aujourd'hui est lourd et inefficace. La documentation papier traditionnelle prend du temps, demande beaucoup de travail, n'est pas transparente et peut être perdue. La technologie Blockchain élimine les inconvénients, l'inefficacité et les erreurs, et réduit les coûts en migrant l'ensemble du processus vers une forme numérique.

Les systèmes de blockchain permettent aux propriétaires de s'assurer que leur acte est exact et enregistré en permanence. L'accès à distance est particulièrement important pour les personnes vivant dans des zones dépourvues d'infrastructures gouvernementales ou financières suffisantes.

Vote

La validation des votes et le maintien de la confidentialité des électeurs semblent être des exigences contradictoires. Les systèmes de blockchain sont prometteurs en tant que moyen de faciliter un système de vote moderne juste et transparent. Parce qu'il est presque impossible de falsifier un système de vote compatible avec la blockchain, il peut maintenir un processus électoral transparent.

Lors des élections de mi-mandat de novembre 2018 en Virginie-Occidentale, un système de vote basé sur la blockchain a été utilisé et s'est avéré sûr et fiable.

Villes intelligentes

Une ville intelligente intègre les technologies de l'information et de la communication dans ses installations, ses infrastructures et ses services pour offrir à ses habitants un espace de vie pratique, intelligent et confortable. Une ville intelligente est essentiellement un réseau de nombreux appareils qui peuvent communiquer entre eux pour partager des données. Les appareils connectés peuvent inclure les smartphones, les véhicules, les compteurs électriques, les systèmes de surveillance de la sécurité publique et même les maisons.

Ces systèmes ont des exigences de performance, de sécurité et de confidentialité que les systèmes d'information centralisés ne peuvent pas gérer. La blockchain est une technologie de mise en réseau clé pour la construction de villes intelligentes car elle est capable d'optimiser les opérations, d'améliorer les garanties de sécurité et d'accroître la confiance mutuelle entre les participants.

L'avenir des technologies de l'information repose sur la décentralisation. L'architecture centralisée d'aujourd'hui ne parvient pas à répondre aux besoins de plus en plus diversifiés des personnes qui veulent être libres de personnaliser leurs propres services, de contrôler leurs actifs numériques et de participer plus facilement aux processus démocratiques. La blockchain est une technologie habilitante clé pour construire tout système d'information décentralisé sécurisé et durable.

