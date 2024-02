"La bête" de Bertrand Bonello

Après Marguerite Duras, François Truffaut et Patric Chiha, Bertrand Bonello adapte (très librement) La bête dans la jungle, la nouvelle d’Henry James. David Lynch n’est pas loin, Cronenberg non plus…

Nous sommes en 2044, dans une époque régie par l’Intelligence Artificielle qui prescrit aux humains la suppression de leurs émotions, jugées génératrices de souffrances inutiles et mauvaises pour la rentabilité.… En vertu de ce précepte, la belle et solitaire Gabrielle Monnier (Léa Seydoux) doit, pour trouver du travail, purifier son ADN et se libérer de ses affects. Pour ce faire, elle est plongée dans un bain noir et visqueux, censé la débarrasser des souvenirs déstabilisants, non seulement de sa vie actuelle, mais de ses existences antérieures. En remontant le temps, Gabrielle se retrouve musicienne dans le Paris érudit de 1910, puis actrice fauchée dans le Los Angeles de 2014, puis, chômeuse, de nouveau à Paris, en 2044. Incroyablement, à chacune de ces époques, la jeune femme à la blondeur immuable se retrouvera confrontée au même homme, Louis (George MacKay) dont on comprend qu’il aura été l’amour unique, et pourtant malheureux, de ses vies successives …

Au cours du film, il y aura plusieurs allers et retours dans ces trois années clefs de 1910, 2014 et 2044. Malgré leur atmosphère et leur esthétique forcément très différentes, elles s’entrecroiseront (le plus souvent) avec une belle fluidité, grâce notamment à la présence constante de Gabrielle, figure centrale du film. Une Gabrielle qu’on sentira, au cours du film, de plus en plus envahie par la peur d’aimer et le pressentiment qu’une catastrophe se prépare : l’avènement d’un monde sans sensations ni sentiments, bref, désincarné et sans amour ?