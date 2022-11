"La belle histoire des merveilles de l'univers" de Jean-Yves Daniel et Alain Riazuelo : vous allez aimer l'infini

Le livre "La belle histoire des merveilles de l'univers" de Jean-Yves Daniel et Alain Riazuelo a été publié aux éditions de Boeck Supérieur.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

La belle histoire des merveilles de l'univers

De Jean-Yves Daniel et Alain Riazuelo

Ed De Boeck Supérieur

Octobre 2022

320 pages

29,90 €

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Depuis toujours, l'homme porte son regard vers le ciel et interroge, dans la profondeur de la nuit, le mouvement des astres. Depuis les années 80, les missions spatiales, les sondes sorties du système solaire, les outils d'observation de plus en plus précis, les télescopes terrestres ou en orbite comme Hubble, et très récemment, James-Webb, repoussent les limites de nos connaissances et de nos représentations de l'Univers. Terre, Lune, Planètes, Voie Lactée, galaxies, amas d'étoiles, la découverte de leurs mouvements, les hommes et les outils d'exploration sont les différents thèmes de ce nouvel ouvrage des Belles histoires de…, dédié à la compréhension de l'Univers. Comme toutes ces éditions, chaque double page présente un thème, un texte sur une page, une photo grand format sur l'autre, parfois une petite en complément.

POINTS FORTS

Incontestablement la formule fait mouche. Ce voyage au plus profond de l'espace est économe en mots et spectaculaire en images.

Son cheminement est très didactique, proposant la découverte de "l'univers des anciens", des marques et influences de l'espace sur notre compréhension du monde, jusqu'à la grande révolution Copernicienne. Il propose ensuite la découverte du système solaire et de notre galaxie, la Voie Lactée, avant de franchir les distances difficilement imaginables qui nous séparent "des milliers de milliards de galaxies, comportant pour la plupart plusieurs centaines de milliards d'étoiles…"

Les photos sont simplement magnifiques ou spectaculaires, opportunément commentées afin d'en comprendre la nature, l'origine et le contenu lisible.

Certains chapitres présentent également des vues en doubles pages, tout aussi intéressantes et spectaculaires. Toutes portent, matérialisées en haut et bas, une frise chronologique ou une échelle de temps, les titres des chapitres "cousins", qui permettent de situer le texte dans un contexte plus large.

L'ouvrage est complété d'un glossaire, qui apporte une définition courte aux termes ou concepts plus "experts", désignés par une *,qui émaillent les textes.

QUELQUES RÉSERVES

Dans sa pédagogie générale, cet ouvrage est aussi beau qu'accessible. Je pourrais dire que 90 % de son contenu est compréhensible par des non spécialistes d'astronomie ou de cosmologie - terme maintenant usuel pour désigner la science qui traite de l'histoire et de la composition de l'univers.

Restent 10 % plus complexes. Vous les trouverez, heureusement vers les derniers chapitres, quand l'exploration de l'univers profond conduit à parler des interactions entre neutrinos, lumière visible, matière et trous noirs, des quasars et autres rayonnements synchrotrons. Petits moments de solitude, éventuellement soutenus par le glossaire. Cela ne gâche rien au plaisir de la lecture et la contemplation de ces morceaux d'infini.

ENCORE UN MOT...

La Belle histoire des merveilles de l'univers peut entrer dans la catégorie des "beaux livres", par la qualité des images proposées pour lire notre univers, en comprendre les grandes étapes de son développement, les objets d'observation et d'exploration spatiale, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles, galaxies, amas globulaires, nébuleuses… Beau comme une nuit étoilée, il nous apprend, par la force de ses petits chapitres, les liens qui nous unissent à l'univers, et le destin que nous partageons avec les milliards de milliards d'étoiles qui, comme nous, l'habitent. A ceci près que la vie qui caractérise la Terre, reste une exception qui n'est pas contredite par les moyens d'observation et de calcul dont nous disposons aujourd'hui.

Il invite au "vertige des espaces infinis" par l'immensité du voyage qu'il "image", par l'extraordinaire expertise scientifique et technique dont il témoigne et par la beauté des objets célestes, proches ou lointains, qu'il nous offre à découvrir.

L'AUTEUR

Alain Riazuelo est astrophysicien, chercheur au CNRS, membre de l'Institut d'astrophysique de Paris. Ambassadeur pour les fêtes de la science, c'est un "vulgarisateur" apprécié des médias, médaillé de la Société Française d'astronomie et d'astrophysique. Il pourrait être qualifié de "topologue" de l'Univers, dont il étudie les structures et notamment les trous noirs.

Jean-Yves Daniel est également docteur en astrophysique, doyen Honoraire del'Inspection Générale de l'Education Nationale. Il collabore bénévolement à l'Institut d'astrophysique de Paris et a contribué à plusieurs ouvrages sur les sciences de la Terre et de l'Univers.