"L'université des chèvres" de Christian Lax

Cet album à la magnifique couverture blanc neige fut longtemps appuyé à ma table de chevet. Ma fille de trois ans en fit là la découverte et depuis me demande régulièrement, à l’heure du coucher, de lui lire « La BD des montagnes ». S’il ne devait y avoir qu’une seule raison de recommander L’Université des Chèvres, ce serait d’avoir donné à une enfant ne sachant ni lire ni écrire, le goût de la lecture et des sentiers enneigés.

Christian Lax est au sommet de son art de dessinateur pour mettre en images le vibrant plaidoyer pour un enseignement libre, universaliste et accessible à tous qu’est L’Université des Chèvres. Le passage où Désiré, comme suspendu entre ciel et terre, alors qu’il escalade une Mesa pour rejoindre le villages perché des Hopis, est emblématique du style de Christian Lax : arrière-plan absent ou se faisant discret pour mettre en avant le texte et le principal objet visuel.

Son dessin de nuages est superbement mis en valeur par une palette où cohabitent subtilement toutes les tonalités ocres. Son élégante délicatesse lui permet de traiter des scènes d’une grande violence d’une façon presque poétique qui leur donne, de façon presque paradoxale, une puissance parfois à la limite du soutenable.

On retrouve dans ce très bel album bon nombre de thèmes chers à l’auteur : une défense acharnée du rôle essentiel, incontournable, de l’école comme fondement d’émancipation individuelle et sociale, notamment pour les plus démunis et les jeunes filles et jeunes femmes ; une dénonciation sans concession de tous les intégrismes politiques et religieux et du risque d’obscurantisme et d’interdit qu’ils font peser sur nos sociétés démocratiques ; un profond attachement à l’histoire et à ses enseignements dont notre société contemporaine pourrait, devrait, davantage s’inspirer.