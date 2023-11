"L’incroyable épopée de François 1er" de Rémi Mazuel et Alain Péron : une épopée burlesque et épique

"L’incroyable épopée de François 1er" de Rémi Mazuel et Alain Péron est à découvrir au théâtre de la Contrescarpe à Paris.

L’incroyable épopée de François 1er

De Rémi Mazuel et Alain Péron

Durée : 1 heure 20

Mise en scène

Rémi Mazuel et Alain Péron

Avec Anaïs Alric, Fanette Jouniaux- Maerten, Rémi Mazuel et Alain Péron (ou Corentin Calmé)

Notre recommandation : 3/5

THÈME

Les auteurs ont pris le pari de raconter la vie foisonnante de François 1er en 1 heure 20 minutes,ainsi que les actions essentielles de son existence. Pari tenu.

POINTS FORTS

Sur le plan historique, tout est vrai dans ce raccourci : les faits rapportés, le camp « du Drap d’or », Pavie, la guerre incessante avec Charles Quint, sont rigoureusement exacts.

Les dialogues sont percutants : les tractations de paix avec Charles Quint (qui veut avant tout qu’on lui rende la Bourgogne) valent leur pesant d’écus. Et certaines expressions crues nous font sursauter, mais c’est ainsi qu’on s’exprimait à l’époque.

Les personnages sont truculents, notamment celui de Jacques Cartier, qui possède à fond l’art du récit… surtout quand il a besoin de remplir ses caisses pour reprendre la mer.

Cette pièce a l’avantage de nous remettre en mémoire ce que nous a légué François 1er : il a imposé la langue française dans toutes les régions, construit des châteaux dont Chambord et son escalier à double hélice inventé par Léonard de Vinci, l’art de vivre et le goût du bon vin. A côté de cela, il n’hésite pas à échanger ses deux fils contre sa propre liberté. Il aurait la morale quelque peu élastique…

Les comédiens sont tous excellents, bien rodés, et jouent avec un très grand naturel.

La mise en scène est inventive, esthétique, avec un clin d’oeil bienvenu à la bande dessinée.

QUELQUES RÉSERVES

Le « résolumentmoderne » qui consiste pour le roi à entraîner la salle à scander avec lui « François ! François ! » en tapant dans ses mains et à crier « c’est notre roi » en levant les bras au plafond relève d’une bouffonnerie pas forcément utile.

Cela dit, le public était composé aux trois quarts de jeunes qui étaient ravis, et chantaient sans se faire prier.

ENCORE UN MOT...

On passe vraiment de bons moments à se remémorer l’histoire de façon plaisante et légère. • Les auteurs ont beaucoup d’humour et les interprètes suivent avec une belle vigueur. Cette comédie est une réussite et on rit de bon cœur.

UNE PHRASE

Discussion entre Charles Quint et François Premier

Charles Quint : « Tout nous oppose et nous opposera toujours.

rançois 1er :L’histoire nous a placés face à face, elle ne nous oblige pas à nous détruire. La France est la patrie de l’art de vivre, que votre Empire réclame…Nos destins sont liés, nous pouvons prospérer de concert, Charles, à condition qu’il y ait la paix. »

[…]

Charles Quint : « Vous ne voulez pas me rendre la Bourgogne ?

François 1er :Charles, que restera-t-il de nos querelles ? Je ne suis un exemple ni de vertu ni de sagesse, mais j’ai compris une chose : tout ce qui n’est pas donné est perdu, et il est plus tard que vous ne croyez. Bonsoir, Charles. »

L'AUTEUR

Alain Péron et Rémi Mazuel ont eu une carrière de comédiens bien remplie avant de passer à la réalisation.

• Alain Péron, formé au cours Simon,a joué dans La Cerisaie de Tchekhov (2015), L’idiote de Marcel Achard (2014-2015), Le veau d’Or d’Aurélien Boyer (2018-2019) et Toi et tes nuages d’Eric Westphal (2021).

• Son compère Rémi Mazuel, élève du cours Cohet-Delavène, a commencé très tôt à écrire, et joua dans Le veau d’Or et L’épopée du buveur d’eau de John Irving.