"L'homme sans souci" d'après Marivaux : une exaltante "vie dérangée"

Pierre de Marivaux (1688-1763), dramaturge mais aussi journaliste et même banquier, est l’une des grandes figures de la littérature du milieu du XVIIIe siècle et du courant des Lumières. On connaît surtout le dramaturge, auteur prolifique de pièces en tous genre (d’intrigue, morales, d’amour), rendu célèbre pour La Surprise de l'amour (1722), La Double inconstance (1723), Le jeu de l'amour et du hasard (1730) et, bien sûr,Les Fausses confidences (1737), à l’origine du néologisme de « marivaudage ». Mais Marivaux écrivit aussi des textes critiques : « L’homme sans souci », qui s’inspire de l’un de ses premiers essais, L’indigent philosophe (1727), nous invite à découvrir des œuvres moins connues, mais remarquables.

Didier Brice, qui a adapté le texte, est un comédien chevronné : meilleur interprète de seul-en-scène au Palmarès du théâtre en 2013 pour son Journal d’un poilu, il fut quatre fois nominé aux Molières, et remporta celui du second rôle pour le sien en 2016 dans À tort ou à raison.