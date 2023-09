"L’expérience" de Maurice Barthélémy : un roman plaisant comme un duel que chacun espère gagner

Le livre "L’expérience" de Maurice Barthélémy est à découvrir aux éditions Plon.

L’expérience

De Maurice Barthélémy

Editions Plon

Parution août 2023

124 pages

16,90 euros

Notre recommandation : 3/5

THÈME

La vedette de L’Expérience est un type nommé Léo qui, à 45 ans, reste un solitaire barbu auto-discutant avec lui-même. De quoi ? Disons d’un peu de tout d’autant que sa vie n’est jamais plus excitante que lorsqu’il est au cinéma. Le silence est là comme l’est le noir dominant l’espace depuis les portes d’entrée jusqu’à l’écran. Comme toujours, sa solitude l’accompagne, telle une muette bienfaitrice. Qu’apprendrons-nous ? Rien de nouveau, c’est clair, mais sait-on jamais ?

Et soudain, dans l’immense salle presque vide, alors qu’il ne l’imaginait pas, une femme s’adressa à lui. Que lui voulait-elle ? Le tester ? Savoir s’il formait un couple ? Lui-même se posait des questions identiques la concernant. Au lieu de lui donner la réponse qu’elle attendait, il lui dit : « la seule chose dont je suis certain, c’est que tout est bloqué dans ma vie. Rien n’avance. Je suis ensablé, ça fait longtemps que je suis ensablé » (p. 40).

POINTS FORTS

Stupéfaction. L’acteur majeur du film se prénomme Léo comme le héros du roman, et le titre du film est justement Ça va Léo ?Si on avait pu lui demander depuis l’écran ce qu’il faisait là, il aurait répondu aussitôt “Rien ne me rend heureux. Ma vie sentimentale est une catastrophe. Mon boulot m’emmerde. Je ne parle plus à ma fille depuis quatre ans. Et là, je suis dans une salle de cinéma en train de parler à un écran…ça te va comme réponse ?”” (page 20).

QUELQUES RÉSERVES

Voilà un dialogue avec l’ombre qui n’est jamais aisé.Celui que veut avoir Théa, la femme qui pense avoir trouvé en Léo l’homme qu’elle espérait, est plus que subtil. Elle aurait mérité un peu plus de place. Les possibilités de tout être humain ne se comptent pas : elles attendent d’être développées.

ENCORE UN MOT...

Un livre assez drôle et plein d’esprit. C’est à la fois un jeu d’escrime et un chassé-croisé entre une femme et un homme qui, l’un comme l’autre, espère gagner.

UNE PHRASE

- « Quand un homme vous demande votre âge ou votre prénom dix minutes après le début d’une conversation, c’est que vous l’intriguez. Il a besoin d’en savoir plus. D’accumuler des indices. De donner une raison à son attirance. Ce qui est complètement con. Si une femme vous plaît, en quoi le fait qu’elle s’appelle Anastasia ou Myrtille va changer quelque chose ? Pareil pour l’âge. Cette femme n’a pas clairement 22 ans. Qui est cette femme ? Pourquoi va-t-elle seule au cinéma ? A-t-elle quelqu’un dans sa vie ? » (p.69)

- “ Vivre, c’est déjà réussir. Ceux qui passent leur temps à chercher à réussir, à gagner de l’argent, à gagner à tout prix, se retirent le plaisir de vivre. Je n’ai rien contre l’ambition. Mais généralement, les gens sacrifient leur vie pour réussir. Ils passent à côté de leur vie. Ou, du moins, ont le sentiment d’être passés à côté. ”(p.116)

L'AUTEUR

Maurice Barthélémy, acteur, scénariste et réalisateur, a écrit un livre avant celui-ci qui a eu un succès de librairie majeur :Fort comme un hypersensible.Quant à l’Expérience, ilserait selon la 4ième de couverture : “une invitation à accéder à l'inattendu".