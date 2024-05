L’Europe des nains face à la Chine et le plus beau speech à l’ONU depuis Villepin contre l’ONU devenue une farce internationale

Xi Jinping, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ce lundi.

Le Président chinois est arrivé à Paris. Et moi, et moi et moi… Et moi aussi.

Il fait beau, chaud, l’ambiance est au travail, au moins pour les 5% de Parisiens qui ne repartent pas en congés mardi soir, ou bien ceux qui ne sont pas revenus de congés d’avril en posant des congés lundi et mardi à leur retour, ou ceux qui font l’aqueduc géant entre Pâques et les congés d’été.

Pour l’une de mes sociétés, j’utilise une domiciliation. Ils m’ont envoyé un gentil mot pour m’informer qu’en Mai, sur 20 jours ouvrés, ils seraient fermés 5 jours. 1 jour sur 4. Épuisant. C’est cela, cette magique qualité de vie qui est réservée aux pays riches, en pleine croissance, qui caracolent en tête du PIB et affichent ces faibles taux d’endettement à la gloire des fourmis qui savent compter et prennent soin des générations à venir. Bref, j’arrive dans une France qui coule oui, mais avec allégresse.

Avec une belle synchronicité, arrivant de l’autre côté de notre planète, voilà qu’arrive le dirigeant Chinois. Il est reçu par un jeune adulte, premier Ministre de son État, avant d’être reçu par Emmanuel Macron, un Président très « populaire » pour accueillir la République éponyme, et Ursula, une grande dirigeante Européenne, désormais informée de l’existence de l’IA, ce qui lui permettra sans aucun doute, d’apporter beaucoup aux discussions technologiques entre la France et la Chine.

Le dirigeant chinois, verra certainement de très loin les manifestations des Tibétains, qui mériteraient de notre part plus d’attention, mais aussi des Ouïghours, des musulmans donc, que nous pensions tous à Sciences Po, ou en train de peindre leurs coiffes dans les ateliers de LFI pour ces manifestations étudiantes, qui démontrent à quel point la société Française (qui n’est pas la seule) a succombé à l’islamo-gauchisme. Ce terme un peu éthéré, que je pensais vide et parisianiste, a pris soudainement depuis le 7 octobre, un véritable sens. Terrifiant pour le coup.

C’est un exercice toujours intéressant, de voir le dirigeant d’un des plus grands pays au monde, venir à la rencontre de nains qu’il domine de la tête au pied. Néanmoins, soyons justes, l’Europe reste un double objectif pour la Chine. Le premier consiste à lui prendre ce qu’il lui reste encore à donner. Le second à lui vendre toujours plus de marchandises. Il lui faudra lutter et négocier, pour ne pas voir ses produits bloqués ou freinés, notamment ses véhicules électriques, parmi les meilleurs au monde. Comme tant de leurs autres produits d’ailleurs, car la Chine, contrairement à ce que pensent encore les incultes, qui vivent sur des certitudes et non sur des faits, à savoir que la Chine est un gros « photocopieur ». En fait, elle est une magnifique machine à innover et dépouille progressivement l’Allemagne de sa position du pays le plus innovant d’Europe. L’Allemagne perd de sa superbe, un peu plus chaque jour.

De quoi vont-ils donc parler ? Une certitude, on ne parlera pas du sujet le plus important, la technologie. Pourquoi ? La raison est simple, nous n’avons rien à dire sur ce sujet. Il est vrai que ce sujet n’a que peu d’importance. Après tout il s’agit juste de savoir qui domine et dominera le monde. Un sujet grossier pour un pays noble qui s’intéresse au sexe des anges, au nombre de lignes du bulletin de salaire, mais peu à l’IA, à l’espace, à ces peccadilles réservées aux fans de science-fiction. Cela n’est pas sans rappeler l’attitude de la noblesse avec les Juifs. Ne souhaitant pas toucher au corps humain et à l’argent, trop sales pour de royales mimines, ils confièrent aux Juifs, toujours ostracisés, ces basses besognes. Avec le succès que l’on connaît. Les chiffres font désormais peur. L’Europe investit à peine un tiers des montants investis (rapporté aux habitants, ou au PIB bien entendu) en Chine, mais aussi aux USA. Quant à l’investissement en innovation, rapportée au PIB également, on trouve en tête, 4 pays. Israël, la Corée du Sud, les USA et la Chine. Pour Macron qui avait abusivement volé le terme de « start-up Nation » à Israël, c’est un désaveu sévère.

On parlera un peu droit de l’Homme, sujet sur lequel nous n’avons aucune espèce de pouvoir. Voyant ce qu’il se passe avec une France désormais sous le joug de l’Islamo-gauchisme, et ses étudiants qui se sentent Palestiniens à défaut de se sentir investis de la mission de ré-échanter la France, nous avons peu de chance d’infléchir la politique du dirigeant Chinois, qui doit se dire qu’il devrait peut-être continuer à se priver des bienfaits de cette démocratie magnifique qui permet en toute impunité d’être antisémite, de contester les autorités, de cracher sur la logique et l’humanité. Il leur dira donc ‘qu’il verra », un jour, mais pas maintenant.

On parlera de l’Ukraine. Sur laquelle l’Europe a le pouvoir que l’on a pu observer depuis 3 ans, c’est à dire nul. Seul pouvoir qu’elle s’autorise, celui de dépenser un argent qu’elle n’a plus pour acheter des armes destinées à tuer, au lieu de l’utiliser pour ceux qui aspirent à vivre (agriculteurs, travailleurs pauvres, entrepreneurs débutants.).

Une fois évoqué tout cela, il faudra faire du remplissage, car la Chine vit sur une autre planète, dans laquelle l’élévation sociale par la réussite économique, le temps long et l’investissement massif pour s’offrir les deux, sont les seules boussoles de leurs plans quinquennaux, qui certes ont des à-coups, mais leur garantit un leadership mondial pour les décennies à venir. Voire plus. J’aimerais suggérer à Macron et Ursula, de poser la question de savoir comment faire pour redonner un peu de couleur à notre avenir. Mais notre arrogance, j’imagine, nous empêchera de nous y abaisser. Dommage. Si vous voulez la réponse, vous pouvez toujours lire l’excellent livre « Pourquoi votre prochain patron sera Chinois » de Homeric et moi-même !!

J’aimerais profiter de cette actualité douloureuse, dans nombre d’Universités Américaines et Françaises, afin de vous inciter à écouter le discours du Ministre des Affaires étrangères d’Israël, à l’Assemblée Générale de l’ONU il y a quelques jours. Ce discours est courageux, magistral, et rétablit une vérité sur laquelle tant de « gens » s’assoient désormais. Par bêtise. Aveuglement. Mais surtout par antisémitisme, parce que désormais dépassés par le monstre que notre lâcheté a créé en plus de 40 ans. Surtout à gauche.

Je vous donne le lien, et vous laisserai le découvrir par vous-même. C’est un grand moment. D’un courage effrayant, car il s’adresse à l’Assemblée des Nations Unies, à ceux qui veulent sa mort, et qui sont dans la salle. D’un réalisme impressionnant, car empreint d’histoire et de cette vérité bafouée chaque jour à l’ONU et dans nos universités. D’une logique implacable.

Les mots qui m’ont le plus marqué sont les suivants :

- Depuis l’Égypte, la persécution des Juifs les a rendus plus forts. Cette fois n’échappera pas à la règle.

- Depuis le 7 octobre, l’ONU a déclenché 9 réunions de l’assemblée et du conseil. 9. Mais pas une seule pour le Soudan. 300 000 morts. Pas une seule pour le Pakistan qui va déporter des dizaines de milliers d’Afghans à leur pays d’origine, les condamnant à mort. Pas une seule à chaque fois que l’Iran tue des milliers de femmes, de LGBT, d’artistes. Mais 9 pour le seul conflit Palestinien, et à chaque fois, contre Israël.

- L’ONU par sa dérive favorisant l’Islamisme, par calcul politique et intérêt, devient la risée du monde, elle qui a été créée à la sortie de la 2nde guerre mondiale pour éviter qu’un véritable génocide cette fois, puisse se reproduire, et qui désormais favorise tout ce qui pourrait tuer Israël, et tolère, soutient ou finance même (UNWA), tout ce qui appelle à tuer les Juifs.

Je n’ai rien entendu d’aussi fort depuis très longtemps. Je vous en conseille l’écoute. Cela vous changera des porte-paroles de la LFI, qui donnent la nausée et la honte la plus terrible qui soit. Qui aurait pu imaginer que la lie de l’humanité puisse devenir élu ou élue de la République ? Comment en sommes-nous arrivés là ?