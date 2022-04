"L'écologie ou l'ivresse de la table rase" de Bérénice Levet : quand l’écologie radicale rencontre le nihilisme, un essai salutaire

Qui sont les écologistes ? Des indifférents aux traditions, des nihilistes pour qui ‘l’anéantissement n’est pas grave puisque tout peut être reconstruit’. Ils sont ‘plus affairés à changer les mentalités et les comportements, à remodeler nos rêves et nos imaginaires, qu’à restaurer la nature’.

Inspirés par la tradition anglo-saxonne protestante, les écolos exacerbent les identités particulières, à rebours de la tradition d’universalisme français. Dans leur esprit, la nature, au même titre que les femmes, les minorités ou les bêtes, est victime de l’homme occidental. Être écolo, c’est donc être contre toutes les formes de domination. Cette proposition se décline largement : remodelage de la langue qui est sexiste et raciste, expositions ‘genrées’, consécration des droits culturels au service d’une vision identitaire, l’universalisme étant le faux-nez des dominants, coupable d‘ « invisibiliser »’ les minorités.

Bérénice Levet qualifie ce mouvement de ‘totalitarisme vert’. Il ambitionne de fabriquer un homme nouveau qui porte “l’urgence climatique en bandoulière”. L’homme écolo est ‘sans épaisseur’, ramené ‘de sa condition historique et géographique à sa condition naturelle’. Une espèce parmi d’autres espèces en somme.

L’homme n’est pourtant pas celui que les écolos décrivent, s’insurge l’autrice. Contrairement aux autres espèces, il est doué de ‘logos, c’est à dire de raison et de langage mêlés avec la capacité de s’enquérir du bien, du beau, du juste’. Et la religion chrétienne, loin d’être le fossoyeur de la nature que décrivent les écologistes, a fait de l’Homme le gardien de la création et non son propriétaire. L’homme n’est donc pas une malédiction de la nature. Il la ‘commande en lui obéissant’.

Bérénice Levet relève que l’écologie n’est pas populaire dans notre pays, parce qu’elle ignore les attachements de l’homme à ses traditions et le besoin d’un univers familier. La France n’est ‘pas un espace sauvage’. Elle a ‘le génie d’aménager le séjour terrestre’ dit-elle joliment.

Alors, quelle autre écologie ? Un écologie dont le cœur ‘doit bien demeurer l’homme et la nature et pas l’homme dans la nature’. Une préférence pour la responsabilité et l’autolimitation, plutôt que la décroissance, et le souci ‘de tenir la bride à ses appétits et à ses désirs’. ‘Une écologie de l’œil et de l’esprit’ ensuite qui met fin à l’exil de la beauté et de la sensibilité. Une écologie ‘conservatrice’ enfin qui réhabilite la nostalgie et redonne au peuple et à l’individu son ‘droit à la continuité historique’.