L’autre contre-offensive : Moscou s’en prend aux entreprises et actifs occidentaux encore présents en Russie

Suite au conflit avec l’Ukraine provoqué par la Russie de Vladimir Poutine, Renault a été contraint d’abandonner ses activités en Russie.

Atlantico : Alors que Renault ou Atos ont quitté la Russie de façon effective, les entreprises françaises implantées en Russie qui souhaitent se retirer du pays sont confrontées à un processus long et qui se complexifie. Quels sont les mécanismes précis qui empêchent les départs des entreprises étrangères ? Quelles sont les réalités économiques, administratives et / ou industrielles qui freinent considérablement les sociétés étrangères qui souhaitent quitter la Russie ? Les entreprises doivent-elles payer des taxes ?

Manon Krouti : Les mécanismes et les règles qui s’opposent aux départs des filiales russes d’entreprises européennes ou occidentales sont de plusieurs ordres. Au-delà des règles juridiques, il y a une réalité économique. Les acquéreurs potentiels et les personnes qui souhaitent investir sur le marché russe se comptent sur les doigts d’une main. Nous sommes actuellement à un an et demi après le début de la guerre en Ukraine. Au début, il y a eu un effet d’aubaine de la part de certains investisseurs, notamment Asiatiques. Des rumeurs avaient évoqué la possibilité d’investisseurs Indiens ou Chinois sur le marché russe. Il était difficile d’anticiper que le conflit s’installe dans la durée. Les entreprises qui souhaitent vendre leurs actifs russes ont beaucoup de difficultés à trouver des acquéreurs potentiels. Les contraintes juridiques et réglementaires sont partagées des deux côtés. La cession se fera entre la société mère européenne et le potentiel acquéreur. La cession doit respecter les sanctions européennes. Il est impossible de céder à une personne physique qui serait visée par des sanctions économiques. Un large éventail d’hommes d’affaires et de personnes morales russes sont visés par les sanctions. Il est donc très difficile de trouver un acquéreur qui ne serait pas déjà sanctionné. La contre–offensive des sanctions de la part de la Russie à l’encontre des sociétés étrangères est la première contrainte réglementaire sur place et complexifie le processus.

Dans le cadre des cessions, il faut solliciter une autorisation d’une commission qui est liée au gouvernement russe pour qu’une entreprise russe détenue par une personne d’un pays hostile puisse changer d’actionnariat. La Russie n’a pas intérêt à ce que des entreprises de pays hostiles réussissent à céder leurs actifs et se fassent de l’argent dessus. Le prix de cession et la cession doivent être validés par la commission, ce qui prend énormément de temps. Mais cela est très compliqué. Pour obtenir cet agrément et cette validation, il faut s’être acquitté de l’ensemble des taxes, être en règle avec les dispositions légales et réglementaires russes. Il faut être dans une situation où il n’y a aucun litige et conflit en cours. Il faut également obtenir la validation de la commission russe. Le processus est donc très compliqué. Pour les entreprises qui y parviennent, le prix de la cession ne sera pas mirobolant. Je ne crois pas qu’il y ait aujourd’hui une seule entreprise européenne ou occidentale qui ait réussi à céder ses actifs russes en ayant eu un retour sur investissement qui serait bénéfique. Cela peut se solder par des pertes sèches et des cessions pour 1 euro symbolique.

Avec les sanctions qui visent certaines banques, le retrait ou l’interdiction de l’accès au système Swift, sortir l’argent de Russie est également un processus très complexe.

Alors que l'UE menaçait de confisquer les actifs russes pour payer la reconstruction de l'Ukraine, la Russie semble prendre de plus en plus le contrôle des entreprises occidentales qui sont toujours en Russie. Où peut mener ce bras de fer sur le plan économique pour les entreprises étrangères en Russie ? Cette réalité n’est-elle pas un autre enjeu essentiel de la guerre en Ukraine ?

Sur la confiscation des actifs russes par l’Union européenne, il y a des discussions en cours. Mais cela a peu de chance d’aboutir. Il y a trop de contraintes juridiques qui s’y opposent. Le Canada avait essayé de confisquer les avoirs de Roman Abramovitch à la fin de l’automne dernier. Mais en réalité, il y a trop de contraintes juridiques qui font obstacle à la confiscation. Le processus est différent du gel ou de la saisie. La confiscation est une atteinte qui pourrait être disproportionnée par rapport au droit de propriété qui est un droit fondamental et qui est protégé en France par la Constitution et par les grands textes européens.

La confiscation des avoirs fait très peur. En termes de gel, les avoirs de la Banque centrale russe représentent plusieurs centaines de milliards d’euros gelés. Tous les avoirs détenus par les personnes physiques et morales qui font l’objet de sanctions se montent à plusieurs dizaines de milliards. Si tout cela était confisqué, cela pourrait servir à la reconstruction de l’Ukraine et à d’éventuelles indemnisations qui pourraient être versées aux Ukrainiens. En revanche, je ne vois pas comment juridiquement cela peut tenir.

Ces freins mis en place par la Russie expliquent-ils que le nombre réel des départs d’entreprises françaises ou étrangères du territoire russe reste limité ?

Un groupe d’universitaires de Yale ont établi une liste des entreprises occidentales qui ont encore des filiales en Russie et qui est mise à jour régulièrement. Elle donne un bon état des lieux des entreprises qui ont suspendu leurs activités et celles qui ont vraiment cédé leurs actifs.

Les efforts de communication se sont multipliés au début du conflit pour un certain nombre d’entreprises occidentales qui avaient annoncé qu’elles suspendaient immédiatement leurs activités en Russie.

En revanche, pour le retrait de la Russie et la cession de leurs actifs, la question est largement différente. Les nombreux obstacles qui se posent expliquent en grande partie le faible nombre d’entreprises qui se sont effectivement retirées du territoire russe.

Beaucoup de raisons peuvent justifier leur maintien. Même si ces actifs sont détenus par des sociétés européennes, il s’agit de sociétés de droit russe.

Les freins mis en place par la Russie, les conséquences indirectes des sanctions et les différents obstacles expliquent en grande partie le faible nombre d’entreprises qui se sont retirées du territoire russe.

D’autres se sont maintenues en espérant un retour à meilleure fortune dans quelques années.

Les entreprises étrangères ont-elles les moyens de contourner cette emprise et ce poids de Moscou afin de ne pas ternir leur image et d’apparaître aux yeux du monde comme soutenant l’effort de guerre russe alors qu’ils sont en réalité freinés dans leur volonté de départ du territoire russe ? Communiquent-elles suffisamment sur la stratégie de Moscou ou ont-elles peur de représailles en Russie ?

Effectivement, il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits sur la question de savoir si ces entreprises contribuent à l’effort de guerre russe. Toutes ces filiales sont en réalité des entreprises russes. Les conséquences juridiques sont largement différentes. Le raccourci est trop rapidement fait dans les médias ou pour les mises en cause publiques comme ce fut le cas pour Auchan et Leroy Merlin.

Mais les difficultés réelles et concrètes auxquelles doivent faire face ces entreprises ont été très peu évoquées. Il n’est pas possible de quitter le territoire russe en claquant des doigts. Si demain, Leroy Merlin et Auchan se retiraient du marché russe, il n’est pas sûr qu’un concurrent en Russie puisse compenser leur départ. Les estimations pour un processus de retrait étaient de quatre à six mois au début du conflit. Aujourd’hui, cela prend au moins un an. Le solde des taxes, la recherche d’un acquéreur, les autorisations qu’il faut obtenir en France pour pouvoir mener à bien une opération économique en Russie de la part de la société mère, trouver les autorisations locales, faire l’inventaire de tout le matériel pour éviter de se retrouver par le fruit de la cession à céder du matériel qui serait potentiellement impacté par les ressources économiques… : il y a tellement de questions auxquelles les réponses ne sont pas évidentes. Cela est beaucoup plus complexe et éloigné que les accusations sur la participation à l’effort de guerre russe.

Les entreprises russes récupèrent-elles concrètement les sites, le savoir-faire industriel ou les avoirs des entreprises étrangères ou bien des pans entiers de l’économie russe sont-ils délaissés, notamment le secteur de l’automobile ?

Il y a très peu de visibilité réelle sur la situation en Russie. L’information est très maîtrisée de la part des Russes. Pour les entreprises qui ont quitté la Russie, les questions ne se posent plus car le repreneur est russe.

Lorsque le décret de mobilisation partielle et de réquisition potentielle de la Russie avait été signé par le président Poutine, il y a eu peu de visibilité sur les conséquences sur le plan économique.

Un récent décret du président Poutine a indiqué que les administrations de filiales russes d’une entreprise finlandaise dans le secteur de l’énergie étaient reprises de manière temporaire.

L’Union européenne a appliqué le même mécanisme aux entreprises russes ayant des filiales au sein de l’UE. Des filiales d’entreprises publiques russes en Allemagne et en Lituanie ont été administrées depuis par un administrateur choisi par le gouvernement allemand et lituanien.

La menace est réelle de la part de la Russie qui voit son économie flancher. La guerre s’inscrit dans la durée. L’Union européenne a appliqué son onzième train de sanctions contre la Russie. La menace de reprise des sites des filiales d’entreprises européennes ou occidentales qui seraient parties est donc bien réelle. Il est évident que les entreprises sur place sont menacées et effrayées par le risque d’expropriation qui est réel et avec l’instabilité de Vladimir Poutine, cela pourrait se concrétiser d’un jour à l’autre.