"L'assiette du chat" de Frédéric Vitoux

Après avoir trouvé et lu les carnets de son père, Frédéric Vitoux s’interroge sur les attitudes de ses aînés, et remarque tous les pans occultés. Pourquoi ce père était-il si silencieux. Que voulait-il effacer ? Tous ces non-dits frustrent l’auteur car il n’a plus de témoins à interroger ; il n’a pas de courriers à consulter, juste quelques photos que regarde son épouse Nicole. Mais dans la famille Vitoux, tolérance et silence sont de rigueur.