L’analyse du résultat de plus de 200 élections en Europe dresse une sombre image de la facture politique des politiques d’austérité

Dans le cadre de leur étude, les auteurs ont utilisé une nouvelle base de données régionale couvrant plus de 200 élections dans plusieurs pays européens.

Mathias Klein est économiste principal à la division de la recherche de la Banque de Suède et titulaire d'un doctorat en économie de l'université TU de Dortmund et de l'école supérieure d'économie de la Ruhr.

À l'automne 2023, il rejoindra la Policy Effectiveness and Assessment Section de la Supervision and Regulation Division du Federal Reserve Board en tant qu'économiste.

Ricardo Duque Gabriel est économiste et travaille à l'intersection de la macroéconomie et de la finance. Il est actuellement chercheur postdoctoral en politique budgétaire à long terme au National Bureau of Economic Research.

Atlantico : Dans le cadre de votre étude, vous avez utilisé une nouvelle base de données régionale couvrant plus de 200 élections dans plusieurs pays européens. Quelle a été votre méthodologie ?

Ricardo Filipe Duque Gabriel : Nous combinons les données régionales sur les dépenses publiques avec les résultats des élections régionales, nationales et européennes. En utilisant les mesures de consolidation mises en œuvre par le gouvernement central, nous étudions comment les électeurs réagissent aux réductions des dépenses publiques locales. Notre ensemble de données fournit une variation granulaire considérable dans les résultats des élections pour estimer l'effet causal des consolidations fiscales sur le comportement électoral. En particulier, notre ensemble de données final couvre 124 régions européennes de huit pays et s'étend de 1980 à 2015. Nous collectons des données sur plus de 200 élections, avec environ 20 élections par région et, en moyenne, une élection tous les deux ans.

Quelles sont les principales conclusions de votre étude ? Que révèle votre étude sur les coûts politiques de l'austérité ?

Nous constatons que les consolidations fiscales entraînent une augmentation significative de la part de voix des partis extrêmes, une baisse de la participation électorale et une augmentation de la fragmentation politique. Les partis d'extrême droite et d'extrême gauche profitent des réductions des dépenses publiques. En outre, les mouvements vers des partis plus extrêmes sont présents pour les élections régionales, nationales et européennes. L'augmentation de la part de voix des partis extrêmes est plus importante lorsque l'assainissement budgétaire est mis en œuvre en période de récession plutôt qu'en période d'expansion. En outre, les effets sont un peu plus marqués dans les régions rurales et pauvres. Les coûts politiques de l'austérité dépendent également de manière significative de l'orientation politique du parti qui met en œuvre la mesure de consolidation. Nous constatons que l'augmentation du vote extrême est beaucoup plus importante lorsque la consolidation est mise en œuvre par un gouvernement de centre-gauche. En revanche, l'effet est à peine significatif lorsque les partis de centre-droit réduisent les dépenses publiques.

Au-delà de l'augmentation du vote pour les partis les plus radicaux et de la baisse de la participation électorale, assiste-t-on à une augmentation de la fragmentation politique ? Qu'en est-il de l'attitude des citoyens ?

Nos résultats suggèrent en outre que les consolidations fiscales entraînent une baisse de la confiance des citoyens dans le gouvernement, ce qui explique en partie le mouvement de désaffection pour les partis plus traditionnels. Il est intéressant de noter que la méfiance à l'égard du gouvernement augmente plus fortement lors des récessions économiques provoquées par des consolidations fiscales que lors des récessions non liées à des consolidations fiscales. Les récessions dues à l'austérité sont particulières car elles amplifient considérablement les coûts politiques des récessions économiques en créant plus de méfiance dans l'environnement politique.

Compte tenu de la politique monétaire européenne de la BCE et de la méfiance des citoyens à l'égard de la classe politique, faut-il s'inquiéter de l'avenir démocratique et politique de l'Europe ?

L'augmentation récente du soutien aux partis extrêmes dans de nombreux pays européens doit être considérée comme un signal d'alarme. Les recherches existantes montrent que le populisme et une plus grande incertitude politique sont généralement associés à une croissance économique plus faible. Étant donné que les personnes à faible revenu ont davantage tendance à voter pour des partis extrêmes, cela pourrait créer un cercle vicieux : plus de votes pour les partis extrêmes, moins de prospérité économique et plus de méfiance à l'égard de la politique traditionnelle.

