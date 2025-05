Réel criminel

Kim Kardashian ou l’arbre qui cachait la forêt des braquages à domicile

Lisons la presse de la semaine passée... Six jours en fait, du 9 au 15 mai : "Explosion de la contrebande de cigarettes en région parisienne... Marseille : le trafic de drogue déborde des quartiers nord et s'étend désormais à la Canebière... Vols en pharmacie : le phénomène inquiète... Les pompiers de plus en plus ciblés... Sept sociétés du BTP sur dix touchées par des vols d'engins de chantier... L'État impuissant face au fléau des rodéos sauvages... L'inquiétante emprise de la criminalité". Tout ça, en mode trois petits tours et puis s'en vont.