« Jusqu'à n'être que solitude » de Miles Hodges : oser, c’est déjà vaincre. La première publication d’un jeune poète et slameur new-yorkais

L'ouvrage « Jusqu'à n'être que solitude » de Miles Hodges a été publié aux éditions Espaces et Signes.

"Jusqu'à n'être que solitude"

De Miles Hodges

Traduction : Caroline de Peyster, Esther Heboyan et Edouard Dor

Editions Espaces et Signes,

Parution le 10 septembre 2021

92 pages

18 euros

Notre recommandation : BON

THÈME

Brassant ses souvenirs d’enfance, puis d’adolescence, le premier livre de Miles Hodges est un poème aux antipodes de ce que l’on goûte habituellement. La violence, la drogue, le mal-être, l’isolement, la pauvreté en sont les piliers. Fauché et prêt à tout pour être plein aux as, le chant du poète trentenaire se veut rythmé et gorgé de mots criant l’injustice de sa misère dans le quartier d’Harlem collé à New-York comme une tumeur inguérissable.

POINTS FORTS

Comme l’a souligné son éditeur au tout début de sa présentation, écrire un poème est pour Miles Hodges une façon de trouver une place dans une société dont il dénonce les rudesses et, paradoxalement, dans le même temps, une manière de se singulariser. Il veut que ses textes se distinguent clairement de ce qu’il nomme « la poésie traditionnelle ». Mots et phrases hurlent page après page faisant de lui un Basquiat littéraire jouant à qui perd gagne.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune.

ENCORE UN MOT...

Si les écrivains se plaignent souvent de leurs éditeurs, Miles Hodges peut saluer le sien auquel il doit d’être traduit en français et d’avoir été compris comme peu s’y seraient risqués. C’est aussi au cinéaste américain Frederick Wiseman qu’il doit aussi une fière chandelle : son remarquable documentaire, l’Ex-Libris, sorti en 2017, montrant ce que doivent les gens isolés à la New York Public Library.(voir bande-annonce du film 18 août 2017.

UNE PHRASE

- « Je me sens stérile comme jamais &

Je suis las de regarder la mine de mon crayon,

l’encre de mes os

m’étouffer à essayer de décrire

quelque chose qui remplit la pièce… (p. 35)

- « Il n’y a pas de croix là d’où je viens, juste des poèmes qui suivent leur cours (p. 59)

- « Je ressemble à l’homme d’un autre homme,

ici je suis béni et je ne le suis nulle part ailleurs,

je ne suis jamais seul, jusqu’à ce que je ne sois que solitude…

jusqu’à ce jour où j’ai promis à mon néant de ne plus chasser le vent

De ne plus inventer de muses » (p. 71)

L'AUTEUR

Miles Hodges est né à Boston (Massachusetts) en 1990, d’un père Noir et d’une mère Blanche qu’il adore. Il vit comme eux depuis son enfance dans le New Jersey. Les poèmes l’ont toujours attiré jusqu’à cette première publication.