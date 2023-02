Jupiter et Vénus sont particulièrement brillantes dans le ciel en ce moment. Et voilà comment les admirer

Anna Alter :Il n’y a pas que la NASA qui le dit, il suffit de lever les yeux au ciel pour voir que la période est idéale pour observer Mars et Jupiter, le spectacle offert en cette fin de mois de février 2023 par ces deux planètes est exceptionnel…On ne peut pas les rater, en regardant au crépuscule en direction du Sud-Ouest on ne voit qu’elles même en ville. Les deux points brillants l’un au-dessus de l’autre qui se détachent sur la voûte étoilée ce sont elles J’ai observé leur manège la semaine dernière à Quiberon, c’était très beau. D’une nuit sur l’autre elles se rapprochent l’une de l’autre, enfin en apparence parce qu’en réalité elles se tiennent à distance. Chacune reste sagement sur son orbite et tourne à sa vitesse autour du soleil, Venus avance évidemment plus vite que Jupiter qui est plus éloigné, en vertu de la seconde loi de Kepler qui régit leur mouvement et qui dit qu’une planète se déplace plus rapidement lorsqu’elle est plus près de l’astre central…Au cours de leur périple, elles sont plus ou moins proches de la Terre donc plus ou moins grosses pour nous la nuit . Jupiter le 26 septembre dernier se trouvait au plus près de la terre, à 590 millions de kilomètres de nous seulement, ce qui n’était pas arrivé depuis cinquante ans et comme il avance très lentement il est encore énorme maintenant et Venus également. Quand elles se retrouvent par hasard l’une à côté de l’autre, en raison de leur apparente proximité, vu de la terre on a droit à un joli ballet. Le 1 er mars prochain, elles seront à touche-touche..

Comment pouvons-nous voir ces deux planètes dans le ciel ? Faut-il être équipé ? Comment les reconnaître ?

Elles sont visibles à l’œil nu et se distinguent par leur éclat…Evidemment avec des jumelles ou avec un petit télescope amateur si on sait le régler, c’est mieux, on peut discerner de faibles détails sur leur surface. On peut même deviner les bandes et la tache rouge de Jupiter, observer ses satellites et en prime voir jusque tard dans la nuit les lointaines Uranus et Neptune, mais là il faut avoir une bonne lunette…Dans tous les cas, pour profiter à fond du spectacle, il faut avoir un endroit et un ciel dégagés.

D’autres objets sont-ils à observer dans le ciel nocturne lors de ce mois de février ? Lesquels ?

Il y a plein de choses à voir, à commencer par Mars la rouge dans la constellation du Taureau qui a rendez-vous avec la Lune le 28 fevrier, à ne pas rater. Mercure est en ce moment du matin et difficile à saisir, mais on peut toujours essayer de la chercher au bas de l’horizon avant le lever du Soleil auquel elle reste collée. Et puis, il y a la Voie lacté qui est notre galaxie vue de l’intérieur par la tranche et notre voisine Andromède qui se trouve dans la constellation du même nom avec un problème de digestion, ayant avalé voilà 2 milliards d’années un gros tas d’étoiles qui lui pèsent, elle finira par les assimiler et nous tombera ensuite dans les bras d’ici 4 milliards d’années, mais c’est une autre histoire.