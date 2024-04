Jordan Bardella présidentiable ?

Marine Le Pen et Jordan Bardella.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La patronne du Rassemblement national avait annoncé son ticket pour 2027. Elle présidente et Bardella Premier ministre. Mais il y a quelques détails qui changent la donne.

Bardella est jeune, très jeune : 28 ans alors que Gabriel Attal en a 34. Il est brillant, talentueux et ambitieux. Et dans les sondages, il est plus populaire que sa patronne.

De quoi lui donner des ailes. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder son nouveau look. Il parle de lui-même.

Bardella a changé de cravate, il porte dorénavant une cravate bleue, le bleu présidentiel. Il a laissé pousser ses cheveux qu’il a tirés en arrière. Un peu à la façon de Jacques Chirac.

Marine Le Pen est usée et vieillie par deux présidentielles ratées. Une troisième ? Alors que Bardella, c’est tout nouveau tout beau !