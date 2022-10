Jean-Paul II : « La fidélité à l’identité nationale possède aussi une valeur religieuse »

Le pape Jean-Paul lors d'un discours aux Nations Unies.

Laurent Dandrieu publie « Rome ou Babel: Pour un christianisme universaliste et enraciné » chez Artège éditions. L'idée s'impose qu'il faudrait choisir entre la patrie du ciel et la patrie terrestre, qu'il serait urgent de dépasser les frontières pour réaliser l'unité du genre humain. L'universalisme semble n'être plus qu'un autre nom du mondialisme. Pour Laurent Dandrieu, cette vision est en contradiction avec l'essence même du catholicisme, religion de l'incarnation. Extrait 2/2.

Jean-Paul II reviendra à de nombreuses reprises durant son long pontificat sur la valeur de la patrie et de la nation, et notamment sur leur rôle irremplaçable pour préserver la culture, comme il le fait notamment dans Mémoire et identité : « L’identité historique et culturelle des sociétés est sauvegardée et entretenue par ce qui est contenu dans le concept de nation. » Parce que la défense de la nation est la condition sine qua non de la préservation d’un patrimoine historique et culturel unique et inestimable, le pape polonais en fait un devoir d’une nécessité impérieuse et sacrée, comme il le déclare en 1996 à d’anciennes victimes d’Auschwitz dans des paroles d’une incroyable force :

« Me vient à l’esprit une phrase du serviteur de Dieu Romuald Traugutt : “Il a plu à Dieu d’avoir les nations.” Les personnes dont les noms sont contenus dans ces Livres furent incarcérées, suppliciées et enfin privées de la vie dans la plupart des cas seulement parce qu’elles appartenaient à une certaine nation plutôt qu’à une autre […]. À la lumière de la foi, en revanche, nous voyons que ce témoignage héroïque de fidélité à leur appartenance nationale est devenu l’holocauste qui les a unis à Dieu pour l’éternité, et pour les générations futures semence de paix. Acceptons donc ces “Livres des morts d’Auschwitz” comme une exhortation afin que la génération qui entre dans le troisième millénaire cultive le sens de son identité nationale, sache éveiller le respect pour la richesse de sa tradition culturelle nationale et pour ces valeurs éternelles, défendues en silence par les martyrs d’Auschwitz et des autres camps d’extermination. Nous souvenant des noms de ceux qui donnèrent leur vie comme fils d’une certaine nation, prions afin que l’esprit de Dieu renouvelle en nous la conscience que la fidélité à l’identité nationale possède aussi une valeur religieuse. »

Lors de son voyage en France à l’occasion du 150e anniversaire des apparitions de Lourdes, en septembre 2008, Benoît XVI s’est fait lui aussi, devant les évêques de France, le défenseur de l’identité nationale :

« Je suis convaincu, en effet, que les Nations ne doivent jamais accepter de voir disparaître ce qui fait leur identité propre. Dans une famille, les différents membres ont beau avoir le même père et la même mère, ils ne sont pas des individus indifférenciés, mais bien des personnes avec leur propre singularité. Il en va de même pour les pays, qui doivent veiller à préserver et développer leur culture propre, sans jamais la laisser absorber par d’autres ou se noyer dans une terne uniformité. »

Il en profite pour plaider, afin de contourner le laïcisme français, pour une reconnaissance de l’identité chrétienne de la France :

« Dans cette perspective, la mise en évidence des racines chrétiennes de la France permettra à chacun des habitants de ce pays de mieux comprendre d’où il vient et où il va. Par conséquent, dans le cadre institutionnel existant et dans le plus grand respect des lois en vigueur, il faudrait trouver une voie nouvelle pour interpréter et vivre au quotidien les valeurs fondamentales sur lesquelles s’est construite l’identité de la Nation. »

