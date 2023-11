"Je suis parisienne Un siècle à Paris en 102 portraits" de Marie-Louise Nijsing : de beaux portraits de femmes et d'enfants, pour exprimer l'âme de Paris

"Je suis parisienne Un siècle à Paris en 102 portraits" de Marie-Louise Nijsing est publié aux éditions Akinome.

Je suis parisienne - Un siècle à Paris en 102 portraits

De Marie Louise Nijsing

Akinome

Parution en mai 2023

240 pages, grand format, couleur

34 €

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Pour comprendre l'esprit et la lettre de ce beau livre, il faut commencer par l'essentiel : Marie Louise Nijsing est photographe. Ce qui la passionne, c'est le portrait qui parle, qui évoque l'histoire, le passé et le présent, qui témoigne de la vie intérieure. Attachée à la France, elle a eu l'idée de dresser un tableau de Paris vécu par des "vraies" parisiennes. A moins qu'elle ait choisi de faire dessiner l'âme de Paris par 102 parisiennes qui y ont vécu et y vivent encore, depuis 100 ans.

Alors, vous avez compris : le livre s'ouvre sur le beau portrait de Michèle, née en 1921, et se ferme par celui de Rose née en 2021… enfin, pas tout à fait car il y a aussi un hommage à la parisienne anonyme qui forme une jolie conclusion.

102 portraits grand format, accompagnés d'une page de texte-témoignage, écrits en français et en anglais, composent ce livre. Il vous fera découvrir la diversité des sensibilités, des parcours, des rêves accomplis, des projets à construire, des générations enlacées, parisiennes d'aujourd'hui et de demain.

POINTS FORTS

Chaque double page présente une parisienne, de la plus "ancienne" à la plus jeune, dans une mise en page élégante qui valorise de beaux et grands portraits. Certains sont accompagnés de photos d'ambiance. Tous ont été réalisés dans les lieux choisis par les femmes "portraitées" donnant à l'ensemble une belle diversité de lieux, d'espaces intérieurs et extérieurs, comme une lecture subliminale de la vie de chacune des femmes "mises en scène".

Toujours souriants, ces portraits associent les qualités formelles à l'expression plus abstraite, dans les décors, dans les regards, de la vie, de la passion, des combats qui animent chacune de ces femmes et de ces jeunes filles.

Les textes qui les accompagnent sont la transposition sous forme littéraire des interviews réalisés par l'auteur au moment des prises de vues, et mis en forme par Elisabeth Berthomès qui délivre en l'espèce un bel exercice de synthèse.

Vous ne connaitrez pas les noms patronymiques de ces 102 femmes, adolescentes et enfants, bien que vous reconnaissiez peut-être des proches ou des personnalités cachées derrière cet anonymat ?! Mais je vais vendre un peu de mèche : page 67, vous découvrirez un auteur à succès, prix Fémina 1996 et page 76, une de nos énergiques chroniqueuses.

Et que toutes les autres me pardonnent de ne pas les citer, ou de ne pas les avoir reconnues !

QUELQUES RÉSERVES

Absolument aucune réserve, au singulier comme au pluriel.

ENCORE UN MOT...

Je suis Parisienne est une belle idée et un bel ouvrage. Difficile d'en dire plus, si ce n'est de saluer la qualité du travail photographique, de la mise en forme des "confessions", de l'élégance de la direction artistique, de la "main" de ce grand et beau livre.

De la découverte de ces vies qui ont traversé le siècle et en ouvrent un nouveau, il se dégage l'esprit de Paris, la diversité des parcours et l'énergie de ses habitantes.

Un livre à offrir sans hésitation, autant aux hommes qu'aux femmes !

UNE ILLUSTRATION

LE CLIN D'ŒIL D'UN LIBRAIRE

Marie Louise Nijsing est photographe, membre de l'Académie de Photographie de Cracovie et de l'Ecole de Photographie d'Amsterdam. Néerlandaise très attachée à la France où elle a vécu plus de 20 ans, elle est spécialisée dans les témoignages patrimoniaux et culturels, notamment la mise en valeur d’intérieurs historiques, de portraits chargés de mémoire, des natures mortes. Son travail emprunte au photojournalisme dans la mesure où elle accompagne son travail d'interviews, comme pour son ouvrage Je suis parisienne. Ses travaux ont été exposés dans des musées, et ses photos des natures mortes sont proposées dans des galeries d'art.