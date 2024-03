"J'en pince pour lui, le homard dans tous ses états" : à savourer sans attendre... On se régale !

Rien que le sommaire nous met l'eau à la bouche ! Cet éloge du homard (breton bien sûr) se divise en trois parties : le pêcher, le cuisiner, le contempler. L'auteur se propose en effet de tout nous apprendre sur "le roi bleu", ce divin crustacé qui n'aime que les eaux froides, les trous noirs, la solitude et la nuit... La première partie (pp. 13 à 39) nous apprend donc l'origine de l'européen Homarus gammarus, sa morphologie, son mode de reproduction et sa longévité exceptionnelle. Le tout accompagné de conseils et de règles de bonnes pratiques pour la pêche (la taille autorisée, les marées) en casiers, en plongée ; mais il affectionne plus que tout la pêche à pied... Quelques conseils aussi pour bien choisir et acheter chez le poissonnier !

Dans la deuxième partie, "Cuisiner", on apprend non seulement à le cuire et à le découper mais à le déguster... par exemple conserver les carcasses, ce concentré d'arômes, ou aromatiser un plat avec de l'huile de homard... en toute bonne conscience puisque ce crustacé offre des bienfaits pour la santé ! Défilent alors pour le lecteur une sélection de plats et de recettes "maison". Mais en plus, Patrick Chevalier, fin cuisinier lui-même, est allé interroger des chefs bretons et même des étoilés qui n'ont pas hésité à lui confier leurs secrets de cuisine...

Enfin, la troisième partie invite le lecteur à la contemplation artistique, sous la houlette de Jean-Jacques Aillagon (ancien Ministre de la Culture, actuellement directeur général de Pinault Collection) qui explique pourquoi on trouve fréquemment le homard dans les natures mortes flamandes et hollandaises. L'artiste breton Mathurin Méheut (1882-1958) est évidemment mis à l'honneur avec son fameux Homard bleu, de même que Dali, Jeff Koons et Alain Passard (qui est autant artiste que grand chef)... Les artistes, sculpteurs, dessinateurs, cinéastes, céramistes, et même grand couturier ou modiste, tous continuent aujourd'hui à s'emparer du homard, de ses pinces ou de sa carapace, tous en restent fascinés.