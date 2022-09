Izioum, l’Oradour-sur-Glane ukrainien !

Finalement, Oradour-sur-Glane n’est pas la bonne référence. Il vaudrait mieux parler de Katyn ou le NKVD assassina 10.000 officiers polonais. Le NKVD était l’ancêtre du KGB où Poutine fit ses premières armes.

C’est là qu’il a appris à tuer et à faire tuer. Les forces ukrainiennes ont libéré Izioum suite à une offensive éclair. Tellement rapide que les hommes de Poutine n’ont pas eu le temps d’effacer les traces de leurs forfaits. A Katyn, et là le NKVD avait du temps, ils ont eu tout le loisir de faire pousser des arbres sur les cadavres des officiers polonais. Rien de tel à Izioum. La fausse commune est là, béante. Plus de 450 corps. Certains ont les mains liées. D’autres portent des traces de tortures. Des civils parmi lesquels une femme enceinte.

Les soldats ukrainiens ont également découvert des salles de torture. Et un bordel pour soldats ou avaient été trainées de force des filles ukrainiennes. Les enquêteurs du Tribunal pénal international sont attendus sur place d’un instant à l’autre. Ils trouveront à Izioum largement de quoi intenter à Poutine un procès pour crime de guerre.

Ce sera évidemment par contumace. Mais le chef du Kremlin devrait réfléchir au destin du général Mladic, l’assassin de Srebrenica. Pendant des années, il a été protégé par les autorités serbes. Puis la roue a tourné et le gouvernement de Belgrade ayant changé de main, il a été livré au Tribunal Pénal International. Et il croupit dans une prison à La Haye. Un jour peut-être un gouvernement démocratique s’installera au Kremlin. Et on verra alors quel sera le sort de Poutine.